"Jest on człowiekiem pokoju, dialogu i przyjaźni"

Laudację na cześć laureata wygłosił ks. prof. Alfred Wierzbicki. - Dziś Orzeł Jana Karskiego trafia do Alexa Dancyga. Trudno nie zauważyć duchowej bliskości pomiędzy patronem nagrody a jej laureatem. Obydwaj są ludźmi zdolnymi do poszerzania swej tożsamości. Jan Karski wobec zagłady Żydów, poprzez którą, jak głosił, ludzkość popełniła po raz drugi grzech pierworodny, sam stał się Żydem z wyboru - mówił.

"Promotor jak najlepszych związków polsko-żydowskich"

Kapituła przyznała Nagrodę Specjalną Orła Jana Karskiego Alexowi Dancygowi, "urodzonemu i wychowywanemu do dziewiątego roku życia w Warszawie", historykowi, edukatorowi o zbrodni Holokaustu, ekspertowi Instytutu Yad Vashem, "promotorowi jak najlepszych związków polsko-żydowskich oraz rzecznikowi pokojowego ułożenia się Żydów i Palestyńczyków na tej samej ziemi". "Porwanemu przez bandytów z Hamasu podczas ataku na państwo żydowskie 7 października 2023 i do dziś przetrzymywanemu jako zakładnik" - przypomniano w informacji.

Alex Dancyg wśród porwanych przez Hamas

Podczas ataku Hamasu na Izrael, przeprowadzonego na początku października, do niewoli wzięto ponad 240 osób z ponad 40 krajów, w tym co najmniej 33 dzieci.

Jego syn - Juwal - z którym spotkała się ekipa "Faktów" TVN, nie wierzy w nic, co podaje Hamas. Tym bardziej że izraelskie wojsko nie potwierdza informacji o śmierci jego ojca. - Jeszcze do niedawna wyobrażałem sobie każdego dnia, że gdy odzyska wolność, to go mocno przytulę. Już tego nie robię. Nie potrafię. Wiem, że jeżeli jest żywy, to jego stan może być ciężki. Może nie móc chodzić o własnych siłach - wyjaśnia Juwal Dancyg.