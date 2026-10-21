Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Alert RCB odwołany. "Brak zagrożenia"

|
Polski myśliwiec F-16 (zdjęcie ilustracyjne)
Dariusz Krzysztofik: alerty mają określony cel
Źródło wideo: tvn24.pl
Źródło zdj. gł.: mjr R.Siemaszko/MON
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert dla mieszkańców województwa podkarpackiego, który został już odwołany. W polskiej przestrzeni powietrznej operowało lotnictwo wojskowe. 

"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - przekazało w środę o godzinie 18.19 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. O 19.46 alert został odwołany. "Brak zagrożenia na terenie Polski" - poinformowano.

Alert został przesłany do odbiorców w następujących powiatach w województwie podkarpackim: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o godzinie 18.25 na platformie X, że w związku z rosyjskimi uderzeniami na zachodnią część Ukrainy uruchomiono "Dowództwo Komponentu Powietrznego, niezbędne siły i środki systemu obrony powietrznej".

Dowództwo przekazało o godzinie 20.18, że zakończyły się działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. Poinformowano, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski.

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje między innymi na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb - na przykład policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych.

Źródło: tvn24.pl, PAP
Udostępnij:
Tagi:
województwo podkarpackieAlert RCBRosjaUkraina
Czytaj także:
Karol Nawrocki, Donlad Tusk
Wybory pojedynkiem między Tuskiem a Nawrockim? Mastalarek o "jedynej możliwej" strategii
FAKTY PO FAKTACH
warszawa - Sheviakova Kateryna shutterstock_2539906581
"Porażające" wnioski z raportu. "Rosyjskie boty i GRU mają cichego sojusznika"
BIZNES
imageTitle
Popis Argentyńczyka. Manchester United rozbity
Najnowsze
imageTitle
Bayern Monachium - Arsenal: wynik na żywo i relacja z meczu 3. kolejki Ligi Mistrzów 2026/27
Najnowsze
Odwołany dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro
Ministerstwo przegrało w sądzie. Odwołanie dyrektora muzeum bez podstaw
WARSZAWA
imageTitle
Media: Rajd Dakar w 2027 roku wróci do Afryki
EUROSPORT
laptop kobieta komputer shutterstock_2514349351
Krytyczne luki, rządy wyłączają strony. Chodzi o ponad dwie trzecie internetu
BIZNES
Opady w czwartek
Nadchodzą opady deszczu. "To dobra wiadomość"
METEO
Andrzej Domański
Nawrocki pytany o Domańskiego. "Coś się stało?"
Polska
Steve Witkoff i Władimir Putin
Burza po słowach Witkoffa. "Sprawdź definicję"
Świat
Złoże gazu i ropy Goliat, Orlen
Prawie miliard dofinansowania na projekt Orlenu
BIZNES
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Korupcja w sektorze zbrojeniowym, proceder miał trwać latami. CBA ujawnia
Kraków
Incydent z dronami na lotnisku w Lipsku
Incydent na lotnisku początkiem kampanii Rosji przeciw NATO? Media o "tajnej wojnie"
Świat
Żandarmeria Wojskowa
Dron sojuszników z NATO spadł na Podkarpaciu
Rzeszów
ebay siedziba shutterstock_2220202369
Gigant zwalnia ponad tysiąc osób. To kolejna fala cięć
BIZNES
Gęsta mgła spowiła Toledo
Wybuch zbiornika z chemikaliami w Ohio. Władze zarządziły ewakuację
METEO
imageTitle
"Potencjał koszykówki w Europie jest niewykorzystany"
EUROSPORT
Spreparowany żółw szylkretowy
W bagażu miał spreparowanego żółwia. Wpadł na granicy
Rzeszów
imageTitle
Rugbista znaleziony martwy w hotelu. Podano przyczynę śmierci
EUROSPORT
Masters & Robots konferencja
Co z AI? "Dysponujemy środkami, które pozwalają zabezpieczyć się"
BIZNES
Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński
"Zastanawiająca porażka". Braki we wniosku o odwołanie szefa MSWiA
Patryk Michalski, Robert Zieliński
Sebastian M. oraz jego pełnomocniczka mec. Katarzyna Hebda na sali Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim
Wyrok "zbulwersował wszystkich". Poseł: jutro położę rozwiązania
TAK JEST
Do zdarzenia doszło na stacji Warszawa Powiśle
Pociągi ominą Powiśle i Śródmieście. Duże zmiany na kolei od weekendu
WARSZAWA
Nietrzeźwy rowerzysta i jego znajoma zatrzymani przez policję (zdj. ilustracyjne)
Chciał wyprzedzić rowerzystów. Doszło do wypadku
Trójmiasto
Wypadek na A1. Jest list gończy za kierowcą bmw
Karnista skomentował wyrok dla Sebastiana M. Zaapelował do prawników
Łódź
Wołodymyr Zełenski
Zełenski o rozmowie z Rubio. "Powiedział, że zajmie się tym"
BIZNES
imageTitle
Chwalińska liderką Polek w Billie Jean King Cup
EUROSPORT
imageTitle
Najpierw wiadomość o ciąży, potem pilna operacja norweskiej skoczkini
EUROSPORT
Deputowani Lwowskiej Rady Obwodowej w czasie głosowania (20.10.2026)
Tak zapadła decyzja o upamiętnieniu UPA i Szuchewycza
Tatiana Serwetnyk
Reggio di Calabria, Włochy, Ryanair shutterstock_2699968999
Protest przewoźników, brakuje paliwa na lotniskach
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica