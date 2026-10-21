Alert RCB odwołany. "Brak zagrożenia"

Dariusz Krzysztofik: alerty mają określony cel Źródło wideo: tvn24.pl Źródło zdj. gł.: mjr R.Siemaszko/MON

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"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - przekazało w środę o godzinie 18.19 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. O 19.46 alert został odwołany. "Brak zagrożenia na terenie Polski" - poinformowano.

Alert został przesłany do odbiorców w następujących powiatach w województwie podkarpackim: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.”



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego. pic.twitter.com/CQ3SS400z8 — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 21, 2026 Rozwiń

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o godzinie 18.25 na platformie X, że w związku z rosyjskimi uderzeniami na zachodnią część Ukrainy uruchomiono "Dowództwo Komponentu Powietrznego, niezbędne siły i środki systemu obrony powietrznej".

❗️ Uwaga. W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, uruchomiono poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, niezbędne siły i środki systemu obrony… pic.twitter.com/4IQiqBIZdI — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) October 21, 2026 Rozwiń

Dowództwo przekazało o godzinie 20.18, że zakończyły się działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. Poinformowano, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski.

Zakończyły się działania Sił Zbrojnych RP związane z zapewnieniem bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej w trakcie uderzeń Federacji Rosyjskiej z wykorzystaniem środków napadu powietrznego na cele w Ukrainie.



Systemy obrony powietrznej powróciły do standardowej… pic.twitter.com/r50JF3WkUu — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) October 21, 2026 Rozwiń

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje między innymi na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb - na przykład policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych.