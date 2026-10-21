Alert RCB odwołany. "Brak zagrożenia"
"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - przekazało w środę o godzinie 18.19 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. O 19.46 alert został odwołany. "Brak zagrożenia na terenie Polski" - poinformowano.
Alert został przesłany do odbiorców w następujących powiatach w województwie podkarpackim: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o godzinie 18.25 na platformie X, że w związku z rosyjskimi uderzeniami na zachodnią część Ukrainy uruchomiono "Dowództwo Komponentu Powietrznego, niezbędne siły i środki systemu obrony powietrznej".
Dowództwo przekazało o godzinie 20.18, że zakończyły się działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. Poinformowano, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski.
Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje między innymi na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb - na przykład policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych.