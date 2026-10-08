Alert RCB dla wschodniej Polski odwołany. Ostrzeżenie miało związek z atakami Rosji na Ukrainę
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w czwartek o godzinie 19.57 poinformowało o odwołaniu alertu dla Lubelszczyzny i Podkarpacia.
"UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski" - przekazano w SMS-ie.
Alarm został ogłoszony około pół godziny wcześniej. "UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmiał komunikat.
Komunikat DORSZ
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informowało o operowaniu lotnictwa, a także o postawieniu w stan gotowości systemów obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego.
"Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów" - podkreślono we wpisie w serwisie X.
Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych.