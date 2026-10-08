Polska Alert RCB dla wschodniej Polski odwołany. Ostrzeżenie miało związek z atakami Rosji na Ukrainę Oprac. Filip Czerwiński |

Polski myśliwiec F-16 (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdj. gł.: mjr R.Siemaszko/MON

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Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w czwartek o godzinie 19.57 poinformowało o odwołaniu alertu dla Lubelszczyzny i Podkarpacia.

"UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski" - przekazano w SMS-ie.

Alarm został ogłoszony około pół godziny wcześniej. "UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmiał komunikat.

‼️Uwaga! Alert RCB ‼️



„UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski.”



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego. pic.twitter.com/fBCyhTYaQ4 — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 8, 2026 Rozwiń

Komunikat DORSZ

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informowało o operowaniu lotnictwa, a także o postawieniu w stan gotowości systemów obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego.

"Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów" - podkreślono we wpisie w serwisie X.

❗️ Uwaga. W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, operuje lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej.



Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ,… pic.twitter.com/hck37FrsLk — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) October 8, 2026 Rozwiń

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych.