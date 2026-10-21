Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Alert RCB dla województwa lubelskiego. W związku z atakiem Rosji na Ukrainę

|
Pilne
Alert RCB dla województwa lubelskiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Mieszkańcy województwa lubelskiego otrzymali alert RCB w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. W polskiej przestrzeni operuje lotnictwo - poinformowano. Komunikat wystosowało też wojsko. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że zamknięto lotnisko w Rzeszowie.

Alert został wysłany o godzinie 21.09. "UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmi jego treść.

Dotyczy następujących powiatów w województwie lubelskim: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w związku z atakiem na Ukrainę uruchomiono "niezbędne siły i środki systemu obrony powietrznej". Zaznaczono, że działania mają charakter prewencyjny, a ich celem jest ochrona polskiej przestrzeni powietrznej.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że "w związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego lotnisko w Rzeszowie wstrzymało operacje lotnicze".

Poprzedni alert RCB został wysłany w środę o 18.19. Odwołano go niecałe półtorej godziny później. "Brak zagrożenia na terenie Polski" - poinformowano.

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje między innymi na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb - na przykład policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, urzędów i instytucji centralnych.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
Alert RCBLubelskie
Czytaj także:
GettyImages-2301367404
Kane się nie myli. Bayern prowadzi z Arsenalem
RELACJA
Papież Leon XIV
Stan zdrowia papieża. Jest nowy komunikat
Świat
imageTitle
Prezes federacji zatrzymany pod zarzutem ustawiania meczów
Najnowsze
zloto shutterstock_1689534922_1
Rosja wyprzedaje złoto
BIZNES
Aleksandr Nowak
Nowak: zaspokoimy potrzeby Stanów Zjednoczonych
BIZNES
Gyorgy Matolcsy
Były prezes banku centralnego zatrzymany
BIZNES
imageTitle
Wilfredo Leon wrócił do gry. I znów był najlepszy
EUROSPORT
meta siedziba shutterstock_2303237425
Właściciel Facebooka ukarany. Ogromna kwota
BIZNES
Cezary Kulesza
KAS: "puste" faktury z PZPN
Robert Zieliński, Artur Warcholiński
Władimir Putin i Steve Witkoff
"To jest splunięcie na groby wszystkich ofiar tej wojny"
kropka nad i
Pierwsza z planetoid przeleci w sobotę, druga w niedzielę
Trzy planetoidy nazwane na cześć Polaków
METEO
Wall Street, NYSE, giełda, maklerzy, inwestorzy
Ponad 80 miliardów straty. Szykują się do wejścia na giełdę
BIZNES
Karol Nawrocki, Donlad Tusk
To będzie pojedynek między Tuskiem a Nawrockim? Mastalerek o "jedynej możliwej" strategii
FAKTY PO FAKTACH
warszawa - Sheviakova Kateryna shutterstock_2539906581
"Rosyjskie boty i GRU mają cichego sojusznika"
BIZNES
imageTitle
Popis Argentyńczyka. Manchester United rozbity
EUROSPORT
Odwołany dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro
Sąd stanął po stronie dyrektora muzeum. Ministerstwo przegrało w NSA
WARSZAWA
imageTitle
Media: Rajd Dakar w 2027 roku wróci do Afryki
EUROSPORT
laptop kobieta komputer shutterstock_2514349351
Krytyczne luki, rządy wyłączają strony. Chodzi o ponad dwie trzecie internetu
BIZNES
Opady w czwartek
Nadchodzą opady deszczu. "To dobra wiadomość"
METEO
Andrzej Domański
Nawrocki pytany o Domańskiego. "Coś się stało?"
Polska
Steve Witkoff i Władimir Putin
Burza po słowach Witkoffa. "Sprawdź definicję"
Świat
Złoże gazu i ropy Goliat, Orlen
Prawie miliard dofinansowania na projekt Orlenu
BIZNES
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Korupcja w sektorze zbrojeniowym, proceder miał trwać latami. CBA ujawnia
Kraków
Polski myśliwiec F-16 (zdjęcie ilustracyjne)
Alert RCB odwołany. "Brak zagrożenia"
Polska
Incydent z dronami na lotnisku w Lipsku
Incydent na lotnisku początkiem kampanii Rosji przeciw NATO? Media o "tajnej wojnie"
Świat
Żandarmeria Wojskowa
Dron sojuszników z NATO spadł na Podkarpaciu
Rzeszów
ebay siedziba shutterstock_2220202369
Gigant zwalnia ponad tysiąc osób. To kolejna fala cięć
BIZNES
Gęsta mgła spowiła Toledo
Wybuch zbiornika z chemikaliami w Ohio. Władze zarządziły ewakuację
METEO
imageTitle
"Potencjał koszykówki w Europie jest niewykorzystany"
EUROSPORT
Spreparowany żółw szylkretowy
W bagażu miał spreparowanego żółwia. Wpadł na granicy
Rzeszów
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica