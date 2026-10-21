Alert RCB dla województwa lubelskiego. W związku z atakiem Rosji na Ukrainę
Alert został wysłany o godzinie 21.09. "UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmi jego treść.
Dotyczy następujących powiatów w województwie lubelskim: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w związku z atakiem na Ukrainę uruchomiono "niezbędne siły i środki systemu obrony powietrznej". Zaznaczono, że działania mają charakter prewencyjny, a ich celem jest ochrona polskiej przestrzeni powietrznej.
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że "w związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego lotnisko w Rzeszowie wstrzymało operacje lotnicze".
Poprzedni alert RCB został wysłany w środę o 18.19. Odwołano go niecałe półtorej godziny później. "Brak zagrożenia na terenie Polski" - poinformowano.
Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje między innymi na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb - na przykład policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, urzędów i instytucji centralnych.