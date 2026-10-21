Polska Alert RCB dla województwa lubelskiego. W związku z atakiem Rosji na Ukrainę Oprac. Kuba Koprzywa |

Alert RCB dla województwa lubelskiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Alert został wysłany o godzinie 21.09. "UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmi jego treść.

Dotyczy następujących powiatów w województwie lubelskim: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.”



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. lubelskiego. pic.twitter.com/bbjhvqJl4k — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 21, 2026 Rozwiń

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w związku z atakiem na Ukrainę uruchomiono "niezbędne siły i środki systemu obrony powietrznej". Zaznaczono, że działania mają charakter prewencyjny, a ich celem jest ochrona polskiej przestrzeni powietrznej.

❗️ Uwaga. W związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, uruchomiono poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, niezbędne siły i środki systemu… pic.twitter.com/p2wM1yfqu3 — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) October 21, 2026 Rozwiń

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że "w związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego lotnisko w Rzeszowie wstrzymało operacje lotnicze".

W związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego lotnisko w Rzeszowie wstrzymało operacje lotnicze https://t.co/gk2BgP2ICZ — PANSA (@PANSA_PL) October 21, 2026 Rozwiń

Poprzedni alert RCB został wysłany w środę o 18.19. Odwołano go niecałe półtorej godziny później. "Brak zagrożenia na terenie Polski" - poinformowano.

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje między innymi na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb - na przykład policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, urzędów i instytucji centralnych.