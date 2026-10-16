Polska Alert RCB dla Lubelszczyzny. W związku z atakami Rosji na Ukrainę Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Alert RCB dla mieszkańców województwa lubelskiego. Operują myśliwce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: mjr R.Siemaszko/MON

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Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało około 14.40 alert o zagrożeniu do odbiorców na terenie województwa lubelskiego. "Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - poinformowano.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.”



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. lubelskiego. pic.twitter.com/96zyou0WXS — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 16, 2026 Rozwiń

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podała, że "lotniska w Lublinie i Rzeszowie ponownie wstrzymały operacje lotnicze". Wznowiono je kilkadziesiąt minut później, chociaż wciąż nie pojawiła się informacja o odwołaniu alertu RCB.

Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły operacje — PANSA (@PANSA_PL) October 16, 2026 Rozwiń

Alert RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia

Poprzedni komunikat o zagrożeniu w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy wysłano po godzinie 8 do mieszkańców województwa podkarpackiego i lubelskiego. Alert RCB odwołano po około dwóch godzinach.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski.”



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. lubelskiego i podkarpackiego. pic.twitter.com/M0DgIhdpgO — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 16, 2026 Rozwiń

Wtedy o godzinie 8.50 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało, że w związku z rosyjskimi uderzeniami w zachodniej części Ukrainy, w polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo wojskowe.

O godzinie 10.08 Dowództwo poinformowało w komunikacie o zakończeniu działań. Przekazano, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski.

Zakończyły się działania Sił Zbrojnych RP związane z zapewnieniem bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej w trakcie uderzeń Federacji Rosyjskiej z wykorzystaniem środków napadu powietrznego na cele w Ukrainie.



Operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni… pic.twitter.com/R9QcxvTNuV — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) October 16, 2026 Rozwiń

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przekazała o godzinie 8.26, że lotnisko w Lublinie wstrzymało operacje lotnicze, a lotnisko w Rzeszowie działa w ograniczonym zakresie. Krótko przed godziną 10 potwierdzono, że oba lotniska wznowiły operacje lotnicze.

Lotniska w Lublinie i w Rzeszowie wznowiły operacje lotnicze — PANSA (@PANSA_PL) October 16, 2026 Rozwiń

Od początku tego dnia - w związku rosyjskimi atakami na Ukrainę - wysłano w sumie cztery alerty RCB.

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje między innymi na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb - na przykład policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, urzędów i instytucji centralnych.