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Polska

Alert RCB dla Lubelszczyzny. W związku z atakami Rosji na Ukrainę

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Polski myśliwiec F-16 (zdjęcie ilustracyjne)
Alert RCB dla mieszkańców województwa lubelskiego. Operują myśliwce
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: mjr R.Siemaszko/MON
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W związku z atakami Rosji na Ukrainę mieszkańcy województwa lubelskiego otrzymali alert z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jest to już czwarte ostrzeżenie o zagrożeniu od początku tego dnia. Kolejny raz doszło też do tymczasowego wstrzymania operacji lotniczych na lotniskach w Rzeszowie i Lublinie.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało około 14.40 alert o zagrożeniu do odbiorców na terenie województwa lubelskiego. "Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - poinformowano.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podała, że "lotniska w Lublinie i Rzeszowie ponownie wstrzymały operacje lotnicze". Wznowiono je kilkadziesiąt minut później, chociaż wciąż nie pojawiła się informacja o odwołaniu alertu RCB.

Alert RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia

Poprzedni komunikat o zagrożeniu w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy wysłano po godzinie 8 do mieszkańców województwa podkarpackiego i lubelskiego. Alert RCB odwołano po około dwóch godzinach.

Wtedy o godzinie 8.50 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało, że w związku z rosyjskimi uderzeniami w zachodniej części Ukrainy, w polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo wojskowe.

O godzinie 10.08 Dowództwo poinformowało w komunikacie o zakończeniu działań. Przekazano, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przekazała o godzinie 8.26, że lotnisko w Lublinie wstrzymało operacje lotnicze, a lotnisko w Rzeszowie działa w ograniczonym zakresie. Krótko przed godziną 10 potwierdzono, że oba lotniska wznowiły operacje lotnicze.

Od początku tego dnia - w związku rosyjskimi atakami na Ukrainę - wysłano w sumie cztery alerty RCB.

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje między innymi na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb - na przykład policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, urzędów i instytucji centralnych.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Alert RCBRządowe Centrum BezpieczeństwaLubelskie
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