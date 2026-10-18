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Polska

Alert RCB dla Lubelszczyzny w związku z atakami Rosji na Ukrainę

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W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo
W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo
Źródło zdj. gł.: X/DowOperSZ
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Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert w związku z atakami Rosji na Ukrainę do mieszkańców województwa lubelskiego. "W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - napisano.

O wysłaniu alertu RCB poinformował o godzinie 22.19 Piotr Błaszczyk, rzecznik prasowy RCB.

"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - tak brzmi treść komunikatu.

Do mieszkańców województwa lubelskiego trafił alert RCB
Do mieszkańców województwa lubelskiego trafił alert RCB
Źródło zdjęcia: RCB

Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie województwa lubelskiego.

To trzeci alert wydany w ciągu doby. Dwa poprzednie alerty informujące o zagrożeniu związanym z rosyjskimi atakami na Ukrainę wydane zostały w niedzielę rano - jeden dla Lubelszczyzny, drugi dla Podkarpacia.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
UkrainaAlert RCBRządowe Centrum BezpieczeństwaAtak Rosji na Ukrainę
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