Alert RCB dla Lubelszczyzny w związku z atakami Rosji na Ukrainę
O wysłaniu alertu RCB poinformował o godzinie 22.19 Piotr Błaszczyk, rzecznik prasowy RCB.
"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - tak brzmi treść komunikatu.
Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie województwa lubelskiego.
To trzeci alert wydany w ciągu doby. Dwa poprzednie alerty informujące o zagrożeniu związanym z rosyjskimi atakami na Ukrainę wydane zostały w niedzielę rano - jeden dla Lubelszczyzny, drugi dla Podkarpacia.
Źródło: tvn24.pl