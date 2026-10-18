Alert RCB dla Lubelszczyzny w związku z atakami Rosji na Ukrainę odwołany
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nadało alert w niedzielę o godzinie 22.16.
"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmiała treść komunikatu.
Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie województwa lubelskiego.
Ostrzeżenie zostało odwołane po północy w poniedziałek. "Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski" - napisało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 8 minut po północy.
To był trzeci alert wydany w ciągu doby. Dwa poprzednie informujące o zagrożeniu związanym z rosyjskimi atakami na Ukrainę wydane zostały w niedzielę rano - jeden dla Lubelszczyzny, drugi dla Podkarpacia.
Źródło: tvn24.pl