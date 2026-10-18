Polska Alert RCB dla Lubelszczyzny w związku z atakami Rosji na Ukrainę odwołany Filip Czekała |

W przestrzeni RP operowało polskie lotnictwo Źródło zdj. gł.: X/DowOperSZ

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Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nadało alert w niedzielę o godzinie 22.16.

"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmiała treść komunikatu.

Do mieszkańców województwa lubelskiego trafił alert RCB Źródło zdjęcia: RCB

Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie województwa lubelskiego.

Ostrzeżenie zostało odwołane po północy w poniedziałek. "Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski" - napisało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 8 minut po północy.

To był trzeci alert wydany w ciągu doby. Dwa poprzednie informujące o zagrożeniu związanym z rosyjskimi atakami na Ukrainę wydane zostały w niedzielę rano - jeden dla Lubelszczyzny, drugi dla Podkarpacia.