Alert RCB dla Lubelszczyzny w związku z atakami Rosji na Ukrainę odwołany
Alert RCB wysłany około godziny 14.40 - czwarte ostrzeżenie w ten piątek o zagrożeniu w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę - został odwołany o godzinie 17.09.
"UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski" - przekazano mieszkańcom województwa lubelskiego.
Lotniska ponownie zamknięte i otwarte
Wcześniej Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podała, że "lotniska w Lublinie i Rzeszowie ponownie wstrzymały operacje lotnicze". Wznowiono je kilkadziesiąt minut później. Po godzinie 16 poinformowano o kolejnym "zamknięciu przestrzeni wokół lotnisk w Lublinie i Rzeszowie z powodu konieczności zapewnienia swobody operowania lotnictwa wojskowego".
Alerty RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia
Poprzedni komunikat o zagrożeniu w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy wysłano po godzinie 8 do mieszkańców województwa podkarpackiego i lubelskiego. Alert RCB odwołano po około dwóch godzinach.
Wtedy o godzinie 8.50 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało, że w związku z rosyjskimi uderzeniami w zachodniej części Ukrainy, w polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo wojskowe.
O godzinie 10.08 Dowództwo poinformowało w komunikacie o zakończeniu działań. Przekazano, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski.
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przekazała o godzinie 8.26, że lotnisko w Lublinie wstrzymało operacje lotnicze, a lotnisko w Rzeszowie działa w ograniczonym zakresie. Krótko przed godziną 10 potwierdzono, że oba lotniska wznowiły operacje lotnicze.
Od początku tego dnia - w związku rosyjskimi atakami na Ukrainę - wysłano w sumie cztery alerty RCB.
Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje między innymi na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb - na przykład policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, urzędów i instytucji centralnych.