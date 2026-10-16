Polska Alert RCB dla Lubelszczyzny w związku z atakami Rosji na Ukrainę odwołany Oprac. Mikołaj Gątkiewicz Oprac. Filip Czerwiński Zespół autorów |

Alert RCB dla mieszkańców województwa lubelskiego. Operują myśliwce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: mjr R.Siemaszko/MON

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Alert RCB wysłany około godziny 14.40 - czwarte ostrzeżenie w ten piątek o zagrożeniu w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę - został odwołany o godzinie 17.09.

"UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski" - przekazano mieszkańcom województwa lubelskiego.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski.”



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. lubelskiego. pic.twitter.com/ulsXuIjEc4 — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 16, 2026 Rozwiń

Lotniska ponownie zamknięte i otwarte

Wcześniej Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podała, że "lotniska w Lublinie i Rzeszowie ponownie wstrzymały operacje lotnicze". Wznowiono je kilkadziesiąt minut później. Po godzinie 16 poinformowano o kolejnym "zamknięciu przestrzeni wokół lotnisk w Lublinie i Rzeszowie z powodu konieczności zapewnienia swobody operowania lotnictwa wojskowego".

Ponowne zamknięcie przestrzeni wokół lotnisk w Lublinie i Rzeszowie z powodu konieczności zapewnienia swobody operowania lotnictwa wojskowego — PANSA (@PANSA_PL) October 16, 2026 Rozwiń

Alerty RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia

Poprzedni komunikat o zagrożeniu w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy wysłano po godzinie 8 do mieszkańców województwa podkarpackiego i lubelskiego. Alert RCB odwołano po około dwóch godzinach.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski.”



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. lubelskiego i podkarpackiego. pic.twitter.com/M0DgIhdpgO — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 16, 2026 Rozwiń

Wtedy o godzinie 8.50 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało, że w związku z rosyjskimi uderzeniami w zachodniej części Ukrainy, w polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo wojskowe.

O godzinie 10.08 Dowództwo poinformowało w komunikacie o zakończeniu działań. Przekazano, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski.

Zakończyły się działania Sił Zbrojnych RP związane z zapewnieniem bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej w trakcie uderzeń Federacji Rosyjskiej z wykorzystaniem środków napadu powietrznego na cele w Ukrainie.



Operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni… pic.twitter.com/R9QcxvTNuV — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) October 16, 2026 Rozwiń

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przekazała o godzinie 8.26, że lotnisko w Lublinie wstrzymało operacje lotnicze, a lotnisko w Rzeszowie działa w ograniczonym zakresie. Krótko przed godziną 10 potwierdzono, że oba lotniska wznowiły operacje lotnicze.

Lotniska w Lublinie i w Rzeszowie wznowiły operacje lotnicze — PANSA (@PANSA_PL) October 16, 2026 Rozwiń

Od początku tego dnia - w związku rosyjskimi atakami na Ukrainę - wysłano w sumie cztery alerty RCB.

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje między innymi na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb - na przykład policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, urzędów i instytucji centralnych.