Aleksiej Nawalny uhonorowany nagrodą Rycerza Wolności 

Aleksiej Nawalny, rosyjski opozycjonista, który od lutego odsiaduje wyrok w kolonii karnej, został uhonorowany we wtorek nagrodą Rycerza Wolności podczas imprezy Warsaw Security Forum. Nagrodę w imieniu przetrzymywanego w kolonii karnej odebrali jego współpracownicy - Władimir Miłow oraz Leonid Wołkow. - W przeciwieństwie do Putina on ma marzenie i wizję, a Rosjanie to czują - mówił Miłow.

Nagroda Rycerza Wolności przyznawana jest co roku przez organizatorów Warsaw Security Forum - Fundację Kazimierza Pułaskiego. W tym roku wręczona została ona zaocznie - laureat bowiem przebywa obecnie w rosyjskiej kolonii karnej. W imieniu Aleksieja Nawalnego nagroda - replika oficerskiej karabeli Kazimierza Pułaskiego została odebrana przez rosyjskich działaczy prodemokratycznych i współpracowników Nawalnego Władimira Miłowa oraz Leonida Wołkowa.

- W tym roku nagroda zostanie przyznana kolejnej wybitnej postaci - prawdziwemu współczesnemu bojownikowi o wolność, który nie poddaje się nawet mimo nieudanej próby zamachu na niego. To znany działacz antykorupcyjny, założyciel antykorupcyjnej fundacji i najbardziej rozpoznawalna twarz rosyjskiej opozycji. Mimo prześladowań, to donośny krytyk Władimira Putina i jego rządu. Pokazuje kolejne skandale, pokazując nam wszystkim, jak desperacko Putin trzyma się władzy. Jego głos jest słyszalny w Rosji i otwiera oczy wielu ludzi, do tej pory oślepionych przez rządowe kampanie ukrywające prawdziwą skalę korupcji w rosyjskim życiu politycznym - mówił prezes fundacji Pułaskiego Zbigniew Pisarski. Podkreślił, że nagroda jest wyrazem uznania dla wielkich wysiłków Nawalnego mających na celu promowanie idei demokracji, sprawiedliwości, rządów prawa i odpowiedzialności władz w Rosji.

Aleksiej Nawalny instagram.com/navalny

Mowę laudacyjną wygłosił były prezydent Estonii Toomas Hendrik Ilves, również laureat nagrody. W swojej wypowiedzi zwrócił uwagę, na problemy związane z współpracą społeczności międzynarodowej z rosyjskim reżimem. - My, na liberalnym i demokratycznym zachodzie, staliśmy się partnerami w przestępstwie, dogadując się z wrogami wolności, oświeconych rządów prawa i praw człowieka. By rzeczywiście uczcić Nawalnego, musimy zmierzyć się z naszym własnym zaduchem, dobiegającym od przekupnych lub naiwnych rządów, a także uniwersytetów i ze świata biznesu, który przedkłada zysk ponad sprawiedliwość i wolność. To nasza własna korupcja odżywia reżim rosyjskich bojarów, a także inne reżimy dookoła świata - powiedział.

Nawalny odznaczony nagrodą Rycerza Wolności

Odbierający nagrodę Władimir Miłow powiedział, że aby obalić twierdzenie, że autorytarny styl rządzenia jest dla Rosji naturalny, wystarczy krótka rozmowa z Nawalnym. - Nigdy nie spotkałem człowieka takiej wiary. Myślę, że znam odpowiedź na pytanie, czemu zagrożony zatrzymaniem Nawalny zdecydował się wrócić do kraju. W przeciwieństwie do Putina on ma marzenie i wizję, a Rosjanie to czują - podkreślił.

- Nawalnemu udało się zbudować ruch ludowy. Gdy wrócił do Rosji i został zatrzymany, ludzie wyszli na ulice protestować w ponad stu miastach. To coś, czego Putin się boi. W Rosji trzeba żyć długo. To długofalowy proces, ale wierzę, że uda nam się włączyć Rosję z powrotem do Europy, uczynić ją szczęśliwą i prosperującą - mówił Leonid Wołkow.

Aleksiej Nawalny w kolonii karnej

Aleksiej Nawalny to rosyjski polityk i działacz opozycyjny, którego działalność koncentrowała się wokół śledzenia i ujawniania korupcji wśród rosyjskich elit politycznych i finansowych. Popularność zdobył publikując wyniki swoich śledztw w internecie, za pomocą którego organizował również demonstracje polityczne.

Wiec w obronie Aleksieja Nawalnego. Zdjęcie archiwalne Konstantin Lenkov / Shutterstock

W 2020 roku podczas lotu z Tomska do Moskwy stan zdrowia działacza uległ nagłemu pogorszeniu, jak ocenili lekarze, w wyniku otrucia. Nawalny został w śpiączce przewieziony do Berlina, gdzie badania wykazały, że został on otruty środkiem z grupy nowiczoków. Dziennikarskie śledztwo wykazało, że za próbę jego otrucia odpowiedzialni byli funkcjonariusze rosyjskie FSB. Po terapii Nawalny powrócił do Moskwy, gdzie został aresztowany podczas kontroli paszportowej. Od lutego 2021 roku pozostaje przetrzymywany w kolonii karnej. W odpowiedzi na swoje aresztowanie Nawalny wezwał Rosjan do protestów, które odbyły się w ok. 130 miastach Rosji.

Fundacja przyznaje nagrodę "Rycerz Wolności" osobom, które przyczyniły się do promocji wartości przyświecających generałowi Kazimierzowi Pułaskiemu tj. wolności, sprawiedliwości oraz demokracji. W poprzednich latach nagrodą uhonorowani zostali m.in: prezydent Litwy Dalia Grybauskaite, prezydent Estonii Toomas Hendrik Ilves, rosyjski biznesmen i opozycjonista Michaił Chodorkowski, Radosław Sikorski, prof. Władysław Bartoszewski, prof. Norman Davies, Aleksander Milinkiewicz, Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, prezydent Litwy Valdas Adamkus, Javier Solana, Bernard Kouchner i Richard Lugar.

