Władimir Putin, który nigdy nie wymieniał nazwiska Nawalnego, wczoraj mógł je usłyszeć wykrzyczane na ulicach. Rosjanie pożegnali w Moskwie opozycjonistę. Zarówno wokół świątyni, jak i cmentarza, władze Kremla ustawiły setki funkcjonariuszy. Mimo to tysiące ludzi przyszły go pożegnać. Symbolicznie zrobiono to też w wielu miastach Europy, również w Polsce.

Co najmniej 128 osób zatrzymano w piątek w związku z pogrzebem Aleksieja Nawalnego. Do zatrzymań doszło w 19 miastach Rosji, w tym w Moskwie, Jekaterynburgu, Nowosybirsku, Czelabińsku, Omsku, Petersburgu i Soczi - przekazał niezależny projekt OWD-Info.

Hołd rosyjskiemu opozycjoniście oddano także w wielu europejskich miastach, w tym w Polsce. – Jestem tutaj, ponieważ wiem, kim był Aleksiej Nawalny. To bardzo ważna postać zarówno dla Rosjan, jak i dla Białorusinów. Niestety, to nie pierwsza taka sytuacja w naszych krajach, że więźniowie polityczni są mordowani – powiedział mężczyzna, który oddawał hołd Nawalnemu w Gdańsku.

Jedna z mieszkanek Trójmiasta zwróciła uwagę, że bardzo dużo ludzi w Moskwie uczestniczyło w pogrzebie rosyjskiego opozycjonisty. – Nie patrzyli na to, że może to być dla nich niebezpieczne. Mi jest bardzo przykro, że ja nie mogę tam teraz być z nimi, nie mogę wrócić do Rosji, ale chcę być wśród Rosjan, którzy tak samo, jak ja, czują ten ból – dodała.

"Walczył o wolność i dawał nam nadzieję"

We Wrocławiu jeden z uczestników spotkania upamiętniającego Nawalnego podkreślił, że Aleksiej Nawalny "to był taki człowiek, który zawsze miał w sobie optymizm". - To był największy optymista, można powiedzieć o całym świecie. Bo nawet w strasznych warunkach on zawsze mówił, że będzie dobrze, będzie lepiej, nie można się poddawać, trzeba działać – dodał. - Czuję ogromny smutek i bardzo mi żal. Aleksiej walczył o wolność i dawał nam nadzieję. Po jego śmierci musimy kontynuować to, co robił – mówiła jedna z kobiet zebranych w miejscu upamiętnienia Nawalnego w Krakowie. – Nawalny był bohaterem naszego narodu. Mam nadzieję, że nie stracimy nadziei i będziemy kontynuować walkę przeciwko barbarzyńskiej wojnie i rzeczom, które działy się w Rosji – stwierdził młody mężczyzna.

