"Zbrodniarz zabił więźnia politycznego". Szymon Hołownia o śmierci Aleksieja Nawalnego

To była pierwsza po zmianie władzy Rada Gabinetowa. Cała Polska widziała, jak Donald Tusk zaskakuje prezydenta tematem Pegasusa. To, co działo się za zamkniętymi drzwiami, w najnowszym odcinku programu "Wybory kobiet" w TVN24 GO ujawniają Arleta Zalewska z "Faktów" TVN i Aleksandra Pawlicka z "Newsweeka". O szczegółach posiedzenia Rady Gabinetowej rozmawiały między innymi z ministrą zdrowia Izabelą Leszczyną. Wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej ujawniła też kulisy i okoliczności, w jakich Donald Tusk złożył jej propozycję objęcia tego stanowiska. I jak się okazuje, nie była to jedyna propozycja.