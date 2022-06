Pies nie żyje, właścicielka twierdzi, że winna jest fryzjerka. Prokuratura wszczyna postępowanie

Do zdarzenia miało dojść 17 maja w Aleksandrowie Łódzkim. O całej sprawie prokuraturę poinformowała prezes Łódzkiego Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami Amanda Chudek, po tym jak zgłosiła się do niej właścicielka 12-letniej suczki. - Z jej relacji, ale też dokumentacji zdjęciowej wynika, że w efekcie błędu fryzjerki doszło do śmierci zwierzęcia. Suczka została prawdopodobnie poparzona i okaleczona - mówi Chudek. I dodaje: - My jako stowarzyszenie broniące praw zwierząt, złożyliśmy do prokuratury zawiadomienie. Chcielibyśmy, żeby ta sprawa została wyjaśniona, a ewentualny sprawca ukarany.