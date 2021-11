Ciało "wujka" było nad rzeką, zawinięte w dywan. Koniec śledztwa po brutalnym zabójstwie

Owinięte dywanem ciało miało zostać wrzucone do rzeki, ale zatrzymało się na kamieniach. 49-letni mieszkaniec Aleksandrowa Łódzkiego został zabity w nocy z 12 na 13 listopada 2020 roku. Za zbrodnię przed sądem ma odpowiedzieć 29-latka, która do ofiary mówiła "wujku". O zabójstwo oskarżony jest też jej 30-letni chłopak. Grozi im dożywocie.

Zgierska prokuratura rejonowa skończyła śledztwo w sprawie śmierci 49-letniego mężczyzny. Śledczy wysłali do sądu akt oskarżenia przeciwko 29-letniej Justynie Sz. i 30-letniemu Arkadiuszowi W. On przyznał się do bicia i kopania mężczyzny; ona - do zadania ciosu nożem.