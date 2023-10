Aleksandra Popławska zachęcała do udziału w wyborach, piłkarz wulgarnie to skomentował. Jest reakcja klubu

We wtorek Aleksandra Popławska opublikowała na swoim profilu na Instagramie wpis zachęcający do udziału w wyborach parlamentarnych w ramach kampanii profrekwencyjnej pod hasłem "Nie śpij, bo cię przegłosują". "Obudź się! Nie śpij! Masz głos i on jest ważny!" - napisała aktorka, do wpisu dołączając swoje zdjęcie w opasce na oczy z hasłem kampanii.