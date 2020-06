"Czujemy się rzecznikami sprawy, która dotyczy każdej gminy w Polsce"

Dulkiewicz była także pytana, jak samorządy radzą sobie w dobie pandemii COVID-19. - Większość gmin już wchodząc w rok 2020 była w trudnej sytuacji budżetowej po zmianach podatkowych, tak zwanej piątce Kaczyńskiego, która zmniejszyła wpływy do budżetów gmin - mówiła prezydent Gdańska.

- Drugi powód to zwiększone wydatki związane z edukacją. Cały czas mówimy o tym, że trzeba rozmawiać, jak jest liczona subwencja oświatowa, czyli te pieniądze, które przychodzą z rządu. W przypadku Gdańska, ale też wielu innych miejscowości, połowa pieniędzy wystarcza na pokrycie potrzeb edukacyjnych, a druga połowa jest dokładana z budżetów miast - kontynuowała.

"Wpływy z PIT-u i CIT-u w porównaniu do kwietnia 2019 roku to jest minus 81 milionów"

Dulkiewicz przyznała, że "na wejściu w rok 2020 było kiepsko, wiele gmin miało naprawdę problemy ze złożeniem swoich budżetów". Mówiła, że samorządy wspierają społeczeństwo w dobie pandemii "zawieszając czynsze, opłaty czy podatek od nieruchomości". Zwróciła uwagę na mniejsze wpływy z podatków od osób fizycznych. - To jest największe źródło dochodu w gminach - podkreśliła.

Prezydent Gdańska przekazała, że w kwietniu w mieście "wpływy z PIT-u i CIT-u w porównaniu do kwietnia 2019 roku to jest minus 81 milionów". - To jest na przykład dziesięć tramwajów - powiedziała prezydent Gdańska.