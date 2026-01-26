Logo strona główna
Polska

Kwaśniewski o "zakochaniu" Nawrockiego w Trumpie. "Gotów wybaczać za dużo"

Kropka nad i - Aleksander Kwaśniewski
"Mogę prorokować, że nieraz Donald Trump będzie kłopotem dla tych, którzy są jego wyznawcami w Polsce"
Mogę prorokować, że nieraz Donald Trump będzie kłopotem dla tych, którzy są jego wyznawcami w Polsce - powiedział w "Kropce nad i" Aleksander Kwaśniewski. Były prezydent odniósł się do kontrowersji po lekceważących słowach amerykańskiego prezydenta o państwach NATO i reakcji polskiego prezydenta.

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski odniósł się w "Kropce nad i" do wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczącej zaangażowania amerykańskich sojuszników z NATO podczas wojny w Afganistanie. - Nigdy ich nie potrzebowaliśmy. Powiedzą, że wysłali wojska do Afganistanu i rzeczywiście tak zrobili, ale pozostawali nieco z tyłu, z dala od linii frontu - powiedział w zeszłym tygodniu Trump.

Prezydent Karol Nawrocki w serwisie X napisał, że "nie ma wątpliwości, że Polscy żołnierze to Bohaterowie". "Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę" - stwierdził Nawrocki, nie odnosząc się wprost do słów Trumpa.

Według byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego sympatia polskiej prawicy i samego Nawrockiego do prezydenta Trumpa jest "pułapką", bo amerykański prezydent "rozumie wdzięczność jednostronnie".

- Wszyscy, którzy dzisiaj tak w sposób bezwarunkowy i taki podszyty rzeczywiście jakimś wyjątkowym emocjonalnym stosunkiem wspierają Donalda Trumpa, nieraz znajdą się jeszcze w kłopotach, dlatego, że jego polityka jest nieprzewidywalna, jest oparta o jego osobisty egoizm - ocenił Kwaśniewski.

Jak podkreślił, w polityce Trumpa "nie ma żadnej wdzięczności dla sojuszników, nie ma szacunku dla tych sojuszników".

Prezydent skrytykował również apologetyczne komentarze części polskich polityków po słowach Trumpa. - Zakochanie w Donaldzie Trumpie ze strony polskiej prawicy i samego prezydenta Nawrockiego jest tak duże, że on gotów jest mu wybaczać wiele, a moim zdaniem za dużo, bo niedocenianie ofiar jest i kłamstwem, i brakiem szacunku dla sojuszników - powiedział Kwaśniewski.

- Ja jeszcze mogę prorokować, że nieraz Donald Trump będzie kłopotem dla tych, którzy są jego wyznawcami w Polsce, którzy uważają, że mają jakieś nadzwyczajne relacje, czy wpływ na Donalda Trumpa, czy jego otoczenie - ocenił.

OGLĄDAJ: Kwaśniewski: słowa Trumpa są oburzające
pc

Kwaśniewski: słowa Trumpa są oburzające

pc
Autorka/Autor: mgk/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Donald TrumpAleksander KwaśniewskiKropka nad iWojna w Afganistanie
