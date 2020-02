Kwaśniewski o działaniach CBA: 13 lat udowadniają i niczego nie udowodnili

Polska jest dziś państwem bezprawia. Polska PiS-u nie respektuje zasad, które są zapisane w konstytucji, w normach europejskich - mówił w "Kropce nad i" były prezydent Aleksander Kwaśniewski, który komentował ujawnione przez CBA materiały ze śledztwa dotyczącego willi w Kazimierzu Dolnym. - To jest bezprawie, zasmuca mnie jako byłego prezydenta i obywatela - dodał.

Centralne Biuro Antykorupcyjne na podstawie decyzji Prokuratora Regionalnego w Katowicach udostępniło 11 lutego materiały ze śledztwa dotyczącego willi w Kazimierzu Dolnym , która miała rzekomo należeć do byłej pary prezydenckiej Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich. To między innymi raport, protokoły przesłuchań oraz stenogramy i nagrania prywatnych rozmów telefonicznych.

"Polska jest dziś państwem bezprawia"

- Wkurzyłem się i zasmuciłem. Na naszych oczach łamane jest prawo, te rozmowy nigdy nie powinny być upublicznione, one mogły być przedstawione w zamkniętym procesie - komentował w "Kropce nad i" ujawnienie materiałów były prezydent Aleksander Kwaśniewski.

- To pokazuje, że Polska jest dziś państwem bezprawia, Polska PiS-u nie respektuje tych zasad, które są zapisane w konstytucji, w normach europejskich - powiedział. - 13 lat udowadniają i niczego nie udowodnili. 13 lat wydają pieniądze nasze, podatników. Dobre pytanie jest: ile już wydali? Podejrzewam, że kwota wydana na tę sprawę jest wielokrotnie większa niż wartość tego domu - dodał.

Według Kwaśniewskiego, takie działania "to jest bezprawie". - To mnie zasmuca jako byłego prezydenta i obywatela - podkreślił.

"Zawiedziona miłość"

Sprawę willi przypomniał wyemitowany pod koniec stycznia reportaż "Superwizjera" TVN, w którym "agent Tomek", czyli Tomasz Kaczmarek, były funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, oskarżył między innymi ówczesnego szefa CBA, dziś szefa MSWiA i ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego o wywieranie przed laty na niego nacisków podczas operacji dotyczącej willi mającej rzekomo należeć do Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich.

Gość "Kropki nad i" stwierdził, że jego zdaniem, głównym impulsem działania służb w tej sprawie jest "zawiedziona miłość". - Agent Tomek w oczach Mariusza Kamińskiego to był polski James Bond, największa postać, zainwestowano w niego mnóstwo, zrobiono z niego posła - wymieniał. - I nagle on mówi prawdę. Bo prawda była taka, że działał na zlecenie - dodał.

- Ta zawiedziona miłość sprawiła, że nie bacząc na prawo, dobre obyczaje, postanowiono opublikować te materiały - przekonywał. - To, że nas chce się zdezawuować, to wiemy od 2006 roku. W polskiej historii, według PiS-u, był tylko jeden prezydent i nazywał się Lech Kaczyński. Inni powinni być zrównani z ziemią - dodał.

Kwaśniewski: agent Tomek w oczach Kamińskiego to był polski James Bond

Były prezydent o trzech "najbardziej zdemoralizowanych instytucjach"

- Mam pretensje do państwa PiS-u - mówił dalej Kwaśniewski. - Dlatego, że takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. W tej sprawie powinna być odpowiednia wrażliwość premiera, prezydenta, ministra sprawiedliwości i prezesa partii rządzącej - wyliczał. - Oni powinni wiedzieć, że są granice nieprzekraczalne, a użycie tego typu materiałów, naruszenie dobrych praw ludzi całkowicie obojętnych w sprawie to jest skandal - dodał.

- Są instytucje, do których mam szczególne pretensje. Wiele lat temu powiedziałem, że trzy najbardziej zdemoralizowane instytucje to służby, prokuratura i telewizja publiczna. Podtrzymuję tę znaną opinię - powiedział. - Te trzy instytucje zdecydowały się zrobić tę całą historię - zaznaczył.

"Trzy najbardziej zdemoralizowane instytucje to służby, prokuratura i telewizja publiczna"

"Nie było prezydenta tak bardzo uwikłanego w politykę partyjną"

- Protestuję przeciwko hipokryzji Andrzeja Dudy - powiedział. Dodał, że Duda wypominał w 2015 roku upartyjnienie ówczesnemu prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu. - Nie można być takim hipokrytą. Jeżeli zarzucało się Komorowskiemu, że jest zbyt platformiany, to nie wolno być aż tak PiS-owskim, będąc jego następcą - podkreślił Kwaśniewski.

Mówiąc o zbliżających się wyborach prezydenckich, powiedział, że "szansa na pokonanie" Dudy jest większa niż rok temu. - Tylko trzeba ją wykorzystać, bo to nie jest łatwa szansa - przekonywał.

Kwaśniewski stawia na Biedronia

- To ciekawy polityk, interesujący człowiek. Ma program świeckiego państwa, pełnej ochrony praw obywatelskich, także mniejszości - wymieniał. - To jest bardzo progresywny program, którego dziś w Polsce nie ma, ale może budować, szczególnie wobec młodego pokolenia dobre podstawy na przyszłość - powiedział. Według niego, podczas wyborów "bardzo istotne jest to, aby elektorat lewicy głosował" i "żeby kandydaci opozycji nie zniszczyli siebie nawzajem".