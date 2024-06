"Unia Europejska wymaga ciężkiej pracy". Kwaśniewski o trzech największych wyzwaniach

Pierwsze wyzwanie - bezpieczeństwo

Ponadto - jak zaznaczył - "Wspólnota musi być przygotowana na to, że Stany Zjednoczone zmienią parasol ochronny nad Europą na mniejszy albo go zamkną". Jak dodał, jest to możliwe w związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi w USA, ale także ze zmieniającą się strukturą społeczną w Ameryce i co za tym idzie - mniejszym zrozumieniem wagi relacji transatlantyckich.