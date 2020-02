"Dlaczego od wielu lat jesteśmy podsłuchiwani, a nie przesłuchani?". Oświadczenie Kwaśniewskich po informacji CBA

"Raport CBA jest manipulacją. Przedstawia argumenty jednej strony, która 13 lat temu postanowiła nas za wszelką cenę zdezawuować. Pomija fakty i zeznania, które nie pasują do linii ataku na nas" - napisali w oświadczeniu Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy. To odpowiedź na informacje, jakie CBA udostępniło w sprawie willi w Kazimierzu Dolnym, która miała rzekomo należeć do byłej pary prezydenckiej.