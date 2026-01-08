Tusk i Nawrocki "nie muszą pić sobie z dzióbków"

Kwaśniewski: prezydent i premier nie muszą pić sobie z dzióbków, ale muszą utrzymywać stały dialog Źródło: TVN24

Na piątek zaplanowane jest spotkanie prezydenta z szefem rządu. Jak mówił w środę rzecznik Rady Ministrów Adam Szłapka, rozmowa będzie przede wszystkim dotyczyła sytuacji międzynarodowej i kwestii związanych z bezpieczeństwem Według nieoficjalnych informacji "Faktów" TVN i TVN24 spotkanie prezydenta z premierem ma rozpocząć się o godz. 13.30.

W "Faktach po Faktach" pytany o tę rozmowę Aleksander Kwaśniewski powiedział, że "spotkania prezydenta i premiera powinny być rutynowe". - W sprawach tak zasadniczych jak bezpieczeństwo czy Ukraina powinny odbywać się bardzo często - dodał.

- Dobrze, że do spotkania dojdzie. Miejmy nadzieję, że to otworzy "normalność" w relacjach prezydenta z premierem, że przynajmniej będą się spotykać - oznajmił były prezydent.

Jak wskazał, politycy ci "nie będą się zgadzać" ze sobą, Nawrocki "będzie wetował ustawy rządowe", a "rząd będzie starał się to jakoś omijać". - Ale przynajmniej będzie jako taki dialog - stwierdził Kwaśniewski.

- Musimy mieć skutecznie współpracujące organy władzy wykonawczej, czyli prezydenta i rząd. Oni nie muszą się lubić, nie muszą pić sobie z dzióbków, ale oni muszą utrzymywać stały dialog, przekazywać sobie uczciwie informacje dotyczące szczególnie tego, co się dzieje w kwestiach bezpieczeństwa - podkreślił.

