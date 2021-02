"Próbował wszystkiego, bo chciał, żeby życie miało sens"

O śmierci Aleksandra Doby poinformowała we wtorek jego rodzina. "Zmarł śmiercią podróżnika, zdobywając najwyższy szczyt Afryki - Kilimandżaro, spełniając swoje marzenia" - napisali jego bliscy. Podróżnik jako pierwszy człowiek w historii samotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki.

Aleksandra Dobę na antenie TVN24 wspomniała podróżniczka, reżyserka i operatorka filmów dokumentalnych, była prowadząca programu "Pieprz i wanilia" Elżbieta Dzikowska. - Trudno sobie wyobrazić, że Olka nie ma - przyznała. - Spotykaliśmy się wielekroć z okazji wydarzeń nie tylko podróżniczych. Nie umiem sobie wyobrazić, że już go nie będzie - powiedziała.

- Podziwiam go, mimo że podjął pewnie ryzykowną dla swojego zdrowia i życia podróż. On chciał. Zawsze trzeba być konsekwentnym, dążyć do celu. Miał marzenia i umarł w trakcie jego realizacji, prawie je spełnił. Umarł na swojej ukochanej górze Kilimandżaro. Jest świetnym przykładem nie tylko dla podróżników, jak można realizować swoje marzenia - opisywała. - Nie przyjmujmy tego jako czegoś bardzo tragicznego. Nie ma Olka, ale spełnił swoje życie tak, jak chciał. Odszedł w niesamowity dla siebie sposób - dodała.