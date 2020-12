"Prezes Kaczyński niestety w tym roku nie był w najlepszej formie"

"Prezes niestety w tym roku nie był w najlepszej formie"

- Obserwując ostatni rok, muszę z przykrością przyznać, że w mojej ocenie pan prezes niestety w tym roku nie był w najlepszej formie - ocenił Bobko. Jak stwierdził, "choćby w maju dał się po prostu okłamać". - Był wprowadzany w błąd i nie był w stanie tego rozeznać, że wybory korespondencyjne (wybory prezydenckie w formie korespondencyjnej - red.) 10 maja nie są możliwe. I to była ogromna przyczyna konfliktu w Polsce. Na szczęście udało się z tego wyjść, wybory zostały przeprowadzone - mówił były senator, który wycofał się z polityki, nie uzyskawszy poparcia PiS w wyborach do Senatu w 2019 roku.

"To jest nienormalny kraj"

Labuda uznała, że rozmawianie o formie Kaczyńskiego świadczy o tym, że "to jest nienormalny kraj". - Czy pan profesor to widzi? - zwróciła się do Bobki. Zauważyła, że "musimy rozmawiać o formie jakiegoś faceta, który jest prezesem jakiejś partii, która robi dużo złych rzeczy w Polsce, którą ulica cały czas podważa, (która - red.) powoduje bunty społeczne". Jak mówiła, Kaczyński "wzywa do obrony kościołów - przychodzą jacyś neofaszyści, wprowadza nieprawdopodobne konflikty, nienawiść".