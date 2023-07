"Polaku, ty pracujesz, a oni się bogacą". "Aleja milionerów PiS" w Warszawie

- Dziś mówimy o tych najbardziej jaskrawych przykładach, ale przecież ci ludzie są wszędzie. Są ich tak naprawdę tysiące. Są na poziomie rządowym, na poziomie agencji rządowych, ale są też na poziomie samorządowym. Tutaj słynna żona pana sekretarza generalnego PiS-u, pana Sobolewskiego. Miała fuchy ze spółek Skarbu Państwa, dziennikarze to obnażyli, pokazali, to nagle odnalazła się w spółkach samorządowych - mówił Kierwiński.

"Polaku, ty pracujesz, a oni się bogacą"

- Ta władza, szanowni państwo, nie ma za grosz szacunku do ciężkiej pracy. Ta władza nie ma szacunku do ludzi pracy. (...) My mamy na to rozwiązanie. My pozbawimy tych darmozjadów luksusów. Zrobimy to. Rozliczymy ich z każdej złotówki. Odpowiedzą ludziom, na czym się wzbogacili i zostaną rozliczeni, a Polki i Polacy będą godnie wynagradzani i będą mieli uproszczone podatki - dodała posłanka.