"Mateusz, ale z ciebie bambik". Co Tusk powiedział do premiera?

Donald Tusk podczas spotkania w Słupsku powiedział, że premier Morawiecki postanowił uroczyście otworzyć most na Dunajcu, który jest otwarty od pół roku, a żeby go otworzyć, wcześniej postanowił ten most zamknąć. - Mateusz, ale z ciebie bambik - powiedział Tusk. Wyjaśniamy, co oznacza to określenie.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk odniósł się do tego, że premier Mateusz Morawiecki brał udział w czwartek w Tylmanowej na uroczystym otwarciu most na Dunajcu, z którego mieszkańcy korzystają już od około pół roku.

Lider PO stwierdził, że szef rządu postanowił uroczyście otworzyć most na Dunajcu, który jest otwarty od pół roku, a żeby go otworzyć, wcześniej postanowił ten most zamknąć. Ostatecznie podczas uroczystego otwarcia mostu był on przejezdny.

Donald Tusk: Mateusz, ale z ciebie bambik

- Jadąc do was czytam, oczom nie wierzę, że premier Morawiecki postanowił uroczyście otworzyć most na Dunajcu w Tylmanowej, który jest otwarty od pół roku. I żeby otworzyć ten otwarty most, wpadł na pomysł, żeby go dzisiaj zamknąć. Chyba więcej nie trzeba tutaj tłumaczyć. Mamy premiera, który żeby otworzyć to, co jest otwarte, musi to zamknąć. Mateusz, ale z ciebie bambik, muszę ci powiedzieć - powiedział.

Co oznacza słowo "bambik"?

Słowo "bambik" wywodzi się z języka gier komputerowych, pierwotnie było używane w stosunku do niedoświadczonych graczy. W szerszym kontekście bywa ono używane w stosunku do określenia osoby niedoświadczonej, zagubionej, będącej nowicjuszem lub popełniającej podstawowe błędy w jakiejś dziedzinie.

