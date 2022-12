Konwencje polityków. "Batalia, żeby zasiąść przy wigilijnym stole ze swoją polityczną opowieścią"

Dr Materska-Sosnowska: pachnie wyborami, i to co bardziej

Dr Materska-Sosnowska mówiła, że "liczba konwencji wskazuje na to, że pachnie wyborami, i to co bardziej". Odniosła się między innymi do sytuacji w obozie rządowym. Jej zdaniem podział w Zjednoczonej Prawicy "już jest". - Jeżeli popatrzymy na to, co robi Solidarna Polska, jak zakłada swoje organizacje terenowe, w jakim jest wzmożeniu, uderzeniu, to ten podział jest - dodała.