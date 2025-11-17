"Nadzwyczajne posiedzenie". Zapowiedź premiera

Siemoniak: prawdopodobieństwo, że dzieje się to na zlecenie obcych służb jest bardzo wysokie Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Jutro rano odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie rządowego Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem dowódców wojskowych, szefów służb i przedstawiciela prezydenta" - przekazał w poniedziałek po południu premier Tusk w mediach społecznościowych.

Jutro rano odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie rządowego Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem dowódców wojskowych, szefów służb i przedstawiciela prezydenta. — Donald Tusk (@donaldtusk) November 17, 2025 Rozwiń

W weekend na linii kolejowej Warszawa - Lublin doszło do dwóch incydentów. W poniedziałek podczas konferencji prasowej minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński poinformował, że zdarzenie w miejscowości Mika w woj. mazowieckim, gdzie eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy, zakwalifikowano jako akt dywersji. Dodał, że do eksplozji doszło w wyniku "detonacji", bo na miejscu, w pobliżu torów, znaleziono przewód.

Na tej samej linii kolejowej w niedzielę w Puławach w woj. lubelskim, pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej. Nikomu nic się nie stało, choć fragmenty zniszczonej trakcji wybiły szyby w składzie. O tym incydencie szef MSWiA mówił, że jest to "bardzo prawdopodobnie akt dywersji".

OGLĄDAJ: TVN24 HD