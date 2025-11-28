Logo strona główna
Polska

Wydano listy gończe za dywersantami

Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika
Prokuratura Krajowa o zarzutach dla dwóch obywateli Ukrainy po aktach dywersji na kolei
Prokuratura Krajowa poinformowała o wydaniu listów gończych za Jewhenijem Iwanowem i Ołeksandrem Kononowem podejrzanymi o akty dywersji na kolei w Polsce.

"Sąd uwzględnił wczoraj wniosek prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie wobec dwóch podejrzanych o akty dywersji na infrastrukturę kolejową" - przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.

Na tej podstawie prokurator wszczął poszukiwania listem gończym Jewhenija Iwanowa, urodzonego 13 września 1984 roku w Estonii i Ołeksandra Kononowa, urodzonego 7 września 1986 roku w Ukrainie.

Dodał, że poszukiwania zostały zlecone Komendzie Stołecznej Policji.

Akty dywersji na kolei

Na trasie Warszawa-Dorohusk 15 i 16 listopada doszło do dwóch aktów dywersji. W miejscowości Mika (województwo mazowieckie, powiat garwoliński) eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. Natomiast niedaleko stacji kolejowej Gołąb (powiat puławski, województwo lubelskie) pociąg przewożący 475 pasażerów musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

Prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku aktów dywersji o charakterze terrorystycznym skierowanych przeciwko infrastrukturze kolejowej i popełnionych na rzecz obcego wywiadu. Po incydentach dywersanci opuścili teren Polski przejściem granicznym w Terespolu.

Są "nikim", mieszkają w Polsce. Steruje nimi Moskwa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Są "nikim", mieszkają w Polsce. Steruje nimi Moskwa

Monika Winiarska, Tatiana Serwetnyk

W czwartek sąd uwzględnił wnioski prokuratury i zastosował tymczasowe aresztowanie na dwa miesiące od dnia zatrzymania podejrzanych Jewhenija I. i Ołeksandra K.

Zapowiadano również złożenie wniosku o europejski nakaz aresztowania oraz możliwe wystąpienie o czerwoną notę Interpolu.

pc

Autorka/Autor: ms/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Przemysław Piątkowski / PAP

Prokuratura
