"Sąd uwzględnił wczoraj wniosek prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie wobec dwóch podejrzanych o akty dywersji na infrastrukturę kolejową" - przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.
Na tej podstawie prokurator wszczął poszukiwania listem gończym Jewhenija Iwanowa, urodzonego 13 września 1984 roku w Estonii i Ołeksandra Kononowa, urodzonego 7 września 1986 roku w Ukrainie.
Dodał, że poszukiwania zostały zlecone Komendzie Stołecznej Policji.
Akty dywersji na kolei
Na trasie Warszawa-Dorohusk 15 i 16 listopada doszło do dwóch aktów dywersji. W miejscowości Mika (województwo mazowieckie, powiat garwoliński) eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. Natomiast niedaleko stacji kolejowej Gołąb (powiat puławski, województwo lubelskie) pociąg przewożący 475 pasażerów musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.
Prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku aktów dywersji o charakterze terrorystycznym skierowanych przeciwko infrastrukturze kolejowej i popełnionych na rzecz obcego wywiadu. Po incydentach dywersanci opuścili teren Polski przejściem granicznym w Terespolu.
W czwartek sąd uwzględnił wnioski prokuratury i zastosował tymczasowe aresztowanie na dwa miesiące od dnia zatrzymania podejrzanych Jewhenija I. i Ołeksandra K.
Zapowiadano również złożenie wniosku o europejski nakaz aresztowania oraz możliwe wystąpienie o czerwoną notę Interpolu.
Autorka/Autor: ms/kab
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Przemysław Piątkowski / PAP