Jestem wstrząśnięty tym, co przeżywa zwłaszcza Krystyna Janda, która jest narażona na niewyobrażalny hejt, ludzie życzą jej śmierci - mówił w "Kropce nad i" Daniel Olbrychski, komentując zaszczepienie przeciw COVID-19 osób ze świata kultury, nienależących do "grupy zero". - Przecież oni się tam nie pchali, tylko zostali zaproszeni - dodał aktor.