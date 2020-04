W Sejmie ustawy w sprawie aborcji i udziału dzieci na polowaniach. "To nie są projekty konserwatywne, to są projekty fundamentalistów"

W środę po godzinie 16.30 rozpoczęło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży . To projekt "Zatrzymaj aborcję" - zakłada on zniesienie możliwości przerwania ciąży ze względu na duże prawdopodobieństwo ciężkich i nieodwracalnych wad płodu.

"To nie są projekty konserwatywne, to są projekty fundamentalistów"

- Projekty są przerażające. To nie są projekty konserwatywne, to są projekty fundamentalistów. Osoby przedstawiające te projekty nie opierają się na faktach ani na tym jak naprawdę to wygląda – mówiła Maja Ostaszewska. - Tworzą jakieś chore wizje na temat tego, jak przeprowadzana jest aborcja – dodała.

"Symboliczne i straszne jest to, że to są projekty tak bardzo okrutne"

- Symboliczne i straszne jest to, że to są projekty tak bardzo okrutne i fundamentalistyczne. Ten zupełnie chory projekt przywrócenia tego, żeby dzieci brały udział w polowaniach, podczas kiedy wszyscy specjaliści: psycholodzy, kryminologowie, stowarzyszenia przeciwko przemocy w rodzinie i szereg innych wyraźnie wskazuje na to, że jest to bardzo groźne dla dzieci – wskazywała Maja Ostaszewska.