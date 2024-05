Jak przekazał Kopania, do Prokuratury Okręgowej w Łodzi wpłynęły - nadesłane przez Prokuratora Regionalnego w Łodzi - materiały zgromadzone przez Zespół Śledczy Prokuratury Krajowej.

- Ponieważ akta te były już uprzednio zarchiwizowane, kolejny wątek postępowania dotyczy przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez prokuratorów i innych pracowników Prokuratury Krajowej przez usunięcie ich z zasobów archiwalnych Prokuratury Krajowej - wyjaśnił Kopania. Podkreślił, że jest to czyn zagrożony karą pozbawienia wolności do 3 lat.

Dodał, że aktualnie prokuratura zapoznaje się z całością materiałów. - W najbliższych dniach podjęta zostanie decyzja co do wszczęcia śledztwa. Opracowany również zostanie szczegółowy harmonogram czynności przewidzianych do realizacji na najbliższy okres - przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.