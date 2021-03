Sprawa znieważenia prezydenta. "Cały świat dowiedział się, że w Polsce oskarżono pisarza"

On po prostu wyrażał pewne swoje emocje - powiedział w "Faktach po Faktach" były premier, europoseł Włodzimierz Cimoszewicz (SLD), komentując skierowanie przez prokraturę do sądu aktu oskarżenia przeciwko pisarzowi Jakubowi Żulczykowi, dotyczącego znieważenia prezydenta. - Tego typu oskarżenia są coraz bardziej absurdalne we współczesnym świecie - ocenił Cimoszewicz.

Pisarz i scenarzysta Jakub Żulczyk poinformował w poniedziałek wieczorem w mediach społecznościowych, że dowiedział się, iż Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście Północ skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko niemu. Zdaniem prokuratury miał znieważyć prezydenta Andrzeja Dudę w jednym z wpisów w mediach społecznościowych, nazywając go "debilem".

- Przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, złożył wyjaśnienia. Wskazał, że wypowiedź stanowiła krytyczną ocenę działań prezydenta - przekazała rzeczniczka warszawskiej prokuratury okręgowej.

"Musieliby udowodnić w sądzie, że ten wspomniany autor, pisarz miał zamiar zniesławić Andrzeja Dudę"

Do tej sprawy odniósł się we wtorkowych "Faktach po Faktach" były premier i były prokurator generalny, a obecnie europoseł Włodzimierz Cimoszewicz (SLD).

Według niego "teoretycznie są do tego podstawy prawne", by kierować ją do sądu. - Ale warto sobie uzmysłowić ten fakt, że tego typu oskarżenia są coraz bardziej absurdalne we współczesnym świecie i przynoszą często całkowicie odwrotny skutek - ocenił Cimoszewicz. Jak mówił, "dzisiaj BBC nadała informację na ten temat, a więc ta informacja ma już wymiar światowy".

- Cały świat dowiedział się, że w Polsce oskarżono pisarza, który nazwał prezydenta po angielsku "moron", czyli po naszemu jakby "baran" - powiedział były premier i były prokurator generalny.

Jak wyjaśniał Cimoszewicz, prokuratorzy "musieliby udowodnić w sądzie, że ten wspomniany autor, pisarz miał zamiar zniesławić Andrzeja Dudę". - Będzie trudno im to udowodnić. Dlatego, że on musiałby chcieć rzeczywiście stwierdzić, że Duda jest - przepraszam, że to będę cytował - "debilem". On na pewno nie jest przekonany, że Duda jest "debilem" - powtórzył.

- On po prostu wyrażał pewne swoje emocje - ocenił gość "Faktów po Faktach".

