Jest akt oskarżenia wobec "Wielkiego Bu"
O akcie oskarżenia dla "Wielkiego Bu" - pseudonim Patryka M. - poinformował w środę minister Marcin Kierwiński. Jak przekazał na portalu X, dotyczy on między innymi "udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, obrotu narkotykami czy kradzieży z włamaniem auta" [pisownia oryginalna - red.].
"Sprawa jest przykładem skutecznych działań Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzonych we współpracy z prokuraturą oraz partnerami zagranicznymi" - dodał szef MSWiA.
Akt oskarżenia dla "Wielkiego Bu". Jest komunikat prokuratury
Komunikat w tej sprawie opublikowała niedługo później Prokuratura Krajowa. Jak przekazano, akt oskarżenia przeciwko Patrykowi M. oraz Adrianowi R. skierowano do Sądu Okręgowego w Gdańsku 30 czerwca. Czytamy, że "obejmuje on łącznie 7 zarzutów, z czego 6 dotyczy Patryka M., a jeden Adriana R.".
Prokuratura oskarża "Wielkiego Bu" między innymi o "udział w latach 2017-2018 w zorganizowanej grupie przestępczej działającej na terenie województwa pomorskiego, innych regionów Polski oraz na terytorium Królestwa Niderlandów i Hiszpanii". Jak czytamy, grupa ta zajmowała się nabywaniem, produkcją oraz wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych.
Dodano, że Patrykowi M. zarzucono również uczestnictwo w obrocie znacznymi ilościami narkotyków, w tym 17 kilogramami marihuany o czarnorynkowej wartości około 850 tysięcy złotych oraz 2 kilogramami amfetaminy o wartości około 60 tysięcy złotych, a także udział w kradzieży z włamaniem do samochodu Audi Q7 wspólnie i w porozumieniu z Adrianem R., w którym następnie przerobiono numery identyfikacyjne VIN.
Zarzuty obejmują też oszustwo przy jego późniejszej sprzedaży za kwotę 41 tysięcy złotych, co doprowadziło nabywcę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. "Patryk M. trzech z zarzucanych mu czynów dopuścił się w warunkach powrotu do recydywy" - przekazała PK.
Jeśli chodzi o Adriana R., prokurator oskarżył go o popełnienie wspólnie i w porozumieniu z Patrykiem M. czynu dotyczącego kradzieży z włamaniem do samochodu Audi Q7.
"Wielki Bu" nie przyznał się do winy
"Patryk M. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Natomiast Adrian R. przyznał się do stawianego mu zarzutu i złożył wyjaśnienia zgodne z ustalonym w sprawie stanem faktycznym" - podała prokuratura.
Wobec "Wielkiego Bu" - na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Lublinie - do 3 sierpnia 2026 roku stosowany jest tymczasowy areszt. Prokurator dokonał też zabezpieczenia majątkowego jego lokalu mieszkalnego położonego w Gdańsku poprzez ustanowienie zakazu jego zbywania i obciążania oraz wpis hipoteki przymusowej.
Patryk M. został zatrzymany 12 września 2025 roku na terenie Hamburga na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. 6 listopada został przekazany stronie polskiej po uprawomocnieniu się decyzji o dopuszczalności jego wydania.
Freak fighty i znajomość z Karolem Nawrockim
"Wielki Bu" znany jest między innymi z uczestnictwa we freak-fightowych galach sztuk walki. W maju 2024 roku kontrowersje wzbudziło zdjęcie, które zrobił sobie w Biurze Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej z ówczesnym prezesem IPN Karolem Nawrockim i opublikował w mediach społecznościowych z podpisem: "Ciężko było nie skorzystać z zaproszenia, więc skoro i tak byłem w stolicy, wpadłem zobaczyć, jak się Karolowi szefuje w tej instytucji". Później opublikował też zdjęcie z Nawrockim przy kawiarnianym stoliku z podpisem: "Takie tam z prezesem IPN na kawce. Mądrego to zawsze dobrze posłuchać".
W trakcie kampanii prezydenckiej media i część polityków krytykowały Nawrockiego za kontakty z M. jako "członkiem gangu sutenerów". Nawrocki - którego pasją jest boks - jesienią ubiegłego roku powiedział "Rzeczpospolitej", że poznał M. kilkanaście lat wcześniej na sali bokserskiej, walczyli "ze sobą w formule sportowej: oficjalnie, w sali bokserskiej, w gronie wielu innych zawodników", a później przez wiele lat się nie widzieli.