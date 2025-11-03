Do sądu okręgowego w Szczecinie wpłynął akt oskarżenia przeciwko Mateckiemu Źródło: TVN24

Akt oskarżenia wpłynął z Prokuratury Krajowej do Sądu Okręgowego w Szczecinie w piątek - poinformował rzecznik sądu Michał Tomala.

Jak wyjaśnił rzecznik, akt został przyjęty, otrzymał sygnaturę, a następnie został skierowany do losowania przez centralny system w celu wyznaczenia sędziego referenta. - Taka procedura jest stosowana w każdej sprawie - podkreślił Tomala.

Wyznaczony sędzia referent, którym został sędzia Michał Krzywulski, ma zapoznać się z aktami sprawy i zbadać, czy nie występują w nich braki formalne, a także czy Sąd Okręgowy w Szczecinie jest sądem właściwym do jej rozpoznania.

Sędzia Tomala ocenił, że sprawa jest bardzo obszerna, bo dokumentacja liczy około 16 tysięcy stron. - Zapoznanie się z aktami wymagać będzie czasu - zaznaczył. Jak podał, sąd będzie mógł wyznaczyć datę rozprawy dopiero po zakończeniu tej procedury.

Akt oskarżenia przeciwko Dariuszowi Mateckiemu

W czwartek Prokuratura Krajowa skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko ośmiu osobom w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Wśród nich jest poseł PiS Dariusz Matecki. O takim kroku prokuratury jako pierwszy poinformował reporter "Czarno na Białym" Artur Warcholiński.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości został zatrzymany i doprowadzony przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do Prokuratury Krajowej 7 marca. Usłyszał tam sześć zarzutów.

Śledczy oskarżają Mateckiego o udział w "ustawianiu" konkursów z Funduszu Sprawiedliwości, pranie pieniędzy, a także o fikcyjne zatrudnienie polityka PiS w Lasach Państwowych w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy.

Matecki nie przyznaje się do winy.

