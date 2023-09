Trwa akcja w kopalni Pniówek. Odnaleziono ciała pięciu górników

Ratownicy odnaleźli ciała pięciu z siedmiu górników, który zaginęli po katastrofie w kopalni Pniówek w kwietniu 2022 roku. Transport zwłok na powierzchnię może potrwać dobę - podał Tomasz Siemieniec, rzecznik Jastrzębskiej Spółki Węglowej, do której należy kopalnia. Przekazał przy tym, że warunki nie pozwalają obecnie na dotarcie do dwóch pozostałych górników.

Odnaleziono ciała pięciu górników

W poniedziałek rano rzecznik prasowy Jastrzębskiej Spółki Węglowej Tomasz Siemieniec poinformował, że w Pniówku odnaleziono ciała pięciu z siedmiu zaginionych górników. Znajdowały się one w chodniku nadścianowym N-12 za wlotem do ściany N-6. Ze względu na trudne warunki prowadzonej akcji transport odnalezionych górników na powierzchnię będzie trwał około doby.

Siemieniec wyjaśnił również, że "aby dotrzeć do miejsca, w którym przebywają dwaj zaginieni górnicy, wydrążona zostanie dodatkowa przecinka (jedna lub dwie) z pochylni N-9 do ściany N-6. Drążenie przecinki oraz przygotowanie do kolejnej akcji może potrwać około miesiąca". "Do tej pory w akcji wzięło udział 61 zastępów ratowniczych, w tym 16 zastępów z CSRG (Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego - red.)" - dodał.