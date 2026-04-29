Polska Akcja uwolnienia Poczobuta. Kluczowe wsparcie USA i "kontakty Tuska"

Kosiniak-Kamysz o uwolnieniu Andrzeja Poczobuta

We wtorek dziennikarz i aktywista mniejszości polskiej na Białorusi Andrzej Poczobut został uwolniony z białoruskiego więzienia i przyjechał do Polski w ramach wymiany więźniów. Poczobut został aresztowany w 2021 roku, a dwa lata później reżim Alaksandra Łukaszenki skazał go w politycznym procesie na osiem lat kolonii karnej za rzekome "wzniecanie, podżeganie do nienawiści" i "wzywanie do działań na szkodę Białorusi".

W środę wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak‑Kamysz był pytany w "Rozmowie Piaseckiego", kto jest najbardziej zasłużony w sprawie uwolnienia Poczobuta. Wymienił służby specjalne państwa polskiego. Dodał, że bardzo ważną rolę odegrał minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Kosiniak-Kamysz o zasługach kilku krajów

Zdaniem szefa MON kluczowe było też zaangażowanie Stanów Zjednoczonych i sojusznicze działania Polski we wcześniejszych sprawach, dotyczących relacji amerykańsko-białoruskich.

- Najpierw Polska pokazała, że potrafi być prawdziwym sojusznikiem, a teraz to, o co się upominała, zostało dopełnione, więc to jest relacja dwustronnej solidarności i bardzo stronie amerykańskiej dziękujemy - podkreślił.

Ocenił też, że choć była to polsko-amerykańska operacja, jej realizacja nie byłaby możliwa bez kontaktów premiera Donalda Tuska z prezydentką Mołdawii Mają Sandu, a także bez decyzji władz Mołdawii i Rumunii.

Andrzej Poczobut na zdjęciach przed zniewoleniem przez białoruski reżim

Reset w relacjach z Białorusią? Szef MON: zbyt wiele nie oczekuję

Prowadzący Konrad Piasecki dopytywał również, czy uwolnienie Poczobuta może wróżyć nowe otwarcie w relacjach polsko-białoruskich.

- Zbyt wiele nie oczekuję, ale na pewno to, co się udało, to zatrzymaliśmy migrację na granicy polsko-białoruskiej - odpowiedział. Kosiniak-Kamysz nie wierzy, że Łukaszenka dokona prozachodniego zwrotu politycznego. - Jest związek Białorusi i Rosji. De facto to nie jest formalnie jedno państwo, ale w wielu działaniach jest jednym organizmem - skwitował.

