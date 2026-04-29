Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Akcja uwolnienia Poczobuta. Kluczowe wsparcie USA i "kontakty Tuska"

|
Donald Tusk i Andrzej Poczobut
Kosiniak-Kamysz o uwolnieniu Andrzeja Poczobuta
Źródło: TVN24
Najpierw Polska pokazała, że potrafi być prawdziwym sojusznikiem, a teraz to, o co się upominała, zostało dopełnione - ocenił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówiąc o uwolnieniu Andrzeja Poczobuta. Jego zdaniem kluczowe w tej sprawie okazało się między innymi zaangażowanie USA.

We wtorek dziennikarz i aktywista mniejszości polskiej na Białorusi Andrzej Poczobut został uwolniony z białoruskiego więzienia i przyjechał do Polski w ramach wymiany więźniów. Poczobut został aresztowany w 2021 roku, a dwa lata później reżim Alaksandra Łukaszenki skazał go w politycznym procesie na osiem lat kolonii karnej za rzekome "wzniecanie, podżeganie do nienawiści" i "wzywanie do działań na szkodę Białorusi".

W środę wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak‑Kamysz był pytany w "Rozmowie Piaseckiego", kto jest najbardziej zasłużony w sprawie uwolnienia Poczobuta. Wymienił służby specjalne państwa polskiego. Dodał, że bardzo ważną rolę odegrał minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kosiniak-Kamysz o zasługach kilku krajów

Zdaniem szefa MON kluczowe było też zaangażowanie Stanów Zjednoczonych i sojusznicze działania Polski we wcześniejszych sprawach, dotyczących relacji amerykańsko-białoruskich.

Dowiedz się więcej:

- Najpierw Polska pokazała, że potrafi być prawdziwym sojusznikiem, a teraz to, o co się upominała, zostało dopełnione, więc to jest relacja dwustronnej solidarności i bardzo stronie amerykańskiej dziękujemy - podkreślił.

Ocenił też, że choć była to polsko-amerykańska operacja, jej realizacja nie byłaby możliwa bez kontaktów premiera Donalda Tuska z prezydentką Mołdawii Mają Sandu, a także bez decyzji władz Mołdawii i Rumunii.

Andrzej Poczobut na zdjęciach przed zniewoleniem przez białoruski reżim
Prowadzący Konrad Piasecki dopytywał również, czy uwolnienie Poczobuta może wróżyć nowe otwarcie w relacjach polsko-białoruskich.

- Zbyt wiele nie oczekuję, ale na pewno to, co się udało, to zatrzymaliśmy migrację na granicy polsko-białoruskiej - odpowiedział. Kosiniak-Kamysz nie wierzy, że Łukaszenka dokona prozachodniego zwrotu politycznego. - Jest związek Białorusi i Rosji. De facto to nie jest formalnie jedno państwo, ale w wielu działaniach jest jednym organizmem - skwitował.

pc

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło zdjęcia głównego: KPRM

Udostępnij:
Tagi:
Andrzej PoczobutWładysław Kosiniak-Kamysz
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

