Akcja polskiego i sojuszniczego lotnictwa zakończona

Wcześniej Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o "aktywności" rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu, związanej z uderzeniami na Ukrainę. "Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - podali wojskowi.
Jak dodali, "zgodnie z obowiązującymi procedurami, Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło wszystkie dostępne siły i środki". "Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości".
Wojsko zapewniło, że "działania mają na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli, w szczególności w rejonach graniczących z obszarami objętymi działaniami wojennymi".
Dowództwo operacyjne pozostaje w stałej gotowości do reagowania i monitoruje rozwój sytuacji - napisano.
Autorka/Autor: akr/lulu
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Twitter/DowOperSZ