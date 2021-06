Nie da się na to przygotować, ale trzeba mieć siłę, by to przetrwać, zmierzyć się z nowotworem ginekologicznym, nie poddać się. One siłę mają, choć są na różnych etapach leczenia i tą siłą chcą podzielić się z innymi kobietami, uświadamiając im i przypominając, jak ważna jest profilaktyka. Materiał magazynu "Polska i Świat".

- To był grom z jasnego nieba - mówi Małgorzata Leończyk. - Ale dałam radę, daję nadal radę - dodaje. - Powiedziałam do pani doktor: Nie interesuje mnie nic, oddaję się w wasze ręce. Ja chcę żyć. I tak żyję trzy lata - mówi Alicja Przybylska.

"Zaczęły widzieć kogoś, o kim zapomniały"

Ta akcja ma pokazać, że nie tylko uczestniczki sesji mogą i powinny czuć się jak księżniczki. Anna Kupiecka wyjaśnia, że chodzi o to, "żeby każda kobieta w Polsce czuła się jak księżniczka każdego dnia w kontekście dbania o własne zdrowie". - Jesteśmy mistrzyniami w dbaniu o innych, a czasami po prostu brakuje nam czasu na nas same – przyznaje Adrianna Sobol.

"Może gdybym poszła od razu do lekarza"

Dbanie o swoje zdrowie ma teraz jeszcze większe znaczenie. - Po pandemii pacjentki często zgłaszają się w stadiach klinicznego zaawansowania wyższych niż przed pandemią - zwraca uwagę specjalista w dziedzinie ginekologii Maciej Olszewski. - Obawiając się wyjścia do miasta, pójścia do lekarza, czy to podstawowej opieki zdrowotnej, czy to do ginekologa onkologa, przeczekały ten najbardziej korzystny okres zgłaszalności się do ginekologa - dodaje.