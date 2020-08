"Dlaczego Polki są nieszczęśliwe? Bo boją się być szczęśliwe". Joanna Przetakiewicz o akcji #niebojesie

#niebojesie to akcja Joanny Przetakiewicz i ruchu społecznego Era Nowych Kobiet. Ma ona na celu zachęcenie wszystkich kobiet do odwagi i otwartego mówienia o swoich przeżyciach, potrzebach oraz problemach - tak, jak zrobiło to dziewięć kobiet w książce "Nie bałam się o tym rozmawiać".

"Dlaczego Polki są nieszczęśliwe? Dlatego, że boją się być szczęśliwe"

- My, Polki, najczęściej boimy się rozmawiać o tym, co nas spotkało - mówiła. Jej zdaniem największym problemem jest to, że "wstydzimy się historii, których w ogóle nie my powinnyśmy się wstydzić". - Tylko ktoś, kto je spowodował najczęściej. Albo po prostu to jest los i nikt tu nie jest winien - wyjaśniała.