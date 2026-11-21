Polska "Wielki front ciepła przeciwko temu, co Rosja robi dzieciom". Akcja wsparcia Ukrainy Oprac. Sebastian Zakrzewski |

Michał Przedlacki z apelem o wsparcie zbiórki "Ciepło z Polski wraca do Kijowa" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Yevhen Kotenko/UKRINFORM/PAP/EPA

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Rosja masowo i systematycznie ostrzeliwuje ukraińską infrastrukturę krytyczną, w tym elektrownie i ciepłownie. W związku z tym mieszkańcy muszą mierzyć się z wielogodzinnymi przerwami w dostawach prądu oraz ciepła. Tymczasem wielkimi krokami nadchodzi zima. Aby jak najbardziej zniwelować skutki mrozu, wraca zbiórka na między innymi generatory prądu.

CIEPŁO Z POLSKI WRACA DO KIJOWA - WESPRZYJ ZBIÓRKĘ

Mroźna rzeczywistość w Ukrainie

Wśród organizacji prowadzących zbiórkę jest polsko-ukraiński internetowy magazyn Sestry.eu. Jego przedstawicielka Aldona Hartwińska jest w Sumach. Na antenie TVN24 opowiadała o przekazaniu już 21. pojazdu, który trafi do lokalnej brygady walczącej na odcinku sumskim,

- Są tacy cudowni ludzie w Gdańsku z Michałem Krawczykiem na czele, który jest ratownikiem medycznym. Oni od samego początku pełnowymiarowej wojny przygotowują samochody dla medyków, (...) przygotowują karetki [z napędem] cztery na cztery, które są w stanie wyciągnąć żołnierzy z najgorszych odcinków frontu - mówiła.

Regularny brak prądu oznacza, że najbardziej przyziemne rzeczy potrafią sprawić ogromny problem. - Wyobraźcie sobie, że na 21. piętrze w Kijowie mieszka młoda mama, która miała bardzo ciężki poród. Jej mąż służy [w armii] i ona, żeby wyjść gdziekolwiek z dzieckiem, musi nosić wózek po schodach. O tym pisała jedna z dziennikarek Sestry niedawno artykuł - zaznaczyła.

Aldona Hartwińska o przerwach w dostawach prądu i ciepła w Ukrainie Źródło: TVN24

Zbiórka "Ciepło z Polski wraca do Kijowa". Apel o wsparcie

Michał Przedlacki, reporter "Superwizjera", laureat nagrody Dziennikarz Roku 2025 Grand Press i autor reportaży wojennych z Ukrainy stwierdził, że rzeczywistość ukraińskich dzieci wiąże się obecnie z regularnym przebywaniem w szkolnych i domowych piwnicach oraz marznięciem.

- Jeszcze tydzień temu jechałem przez tę zziębniętą, zmarzniętą Ukrainę. Ukrainę, gdzie rankiem dzieci się budzą i proszą swoich rodziców, żeby je ogrzali - relacjonował.

Dziennikarz zaznaczył, że zbiórka "Ciepło z Polski wraca do Kijowa" zjednoczyła już kilkadziesiąt tysięcy osób i zaapelował o jej dalsze wsparcie. - To nie jest tak, że dzięki temu dzieci będą miały choinki pozapalane w domach czy będą miały komfortowo, ale dzięki temu wytrzymają. Rodzice będą mieli wsparcie w opiece nad dziećmi. Wszyscy jesteśmy i powinniśmy być razem - mówił.

Przedlacki podkreślił, że ta akcja jest "budowaniem wielkiego frontu ciepła przeciwko temu, co Rosja robi dzieciom". - Wielu z nas, może nawet teraz będzie kupować prezenty. Można też zrobić ten jeden prezent więcej - apelował.

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