Apelacja odrzucona. Dziennikarz skazany w związku z akcją ABW w redakcji "Wprost"

Wyrok w całości podtrzymany w apelacji. 18 tysięcy złotych kary za sprzeciw wobec akcji służb we "Wprost" w 2014 roku - napisał we wtorek na Twitterze były dziennikarz "Wprost" Michał Majewski. W lutym ubiegłego roku prokuratura wniosła apelację od wyroku skazującego go na karę grzywny za przeszkadzanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w akcji w redakcji przed kilkoma laty. Wyrok jednak podtrzymał sąd apelacyjny.

We wtorek były dziennikarz "Wprost" Michał Majewski poinformował na swoim profilu na Twitterze, że sąd apelacyjny podtrzymał wyrok skazujący go na 18 tysięcy złotych grzywny. Majewski został skazany "za przeszkadzanie funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego" w akcji w redakcji tygodnika "Wprost" w 2014 roku.

"Czuję się niesprawiedliwie w tej sprawie potraktowany"

Majewski mówił też, że "nie było żadnych oporów, żeby oddać te nagrania". - Oni po prostu byli nieprzygotowani, chcieli od nas jakichś nośników. Nie do końca potrafili zrozumieć, że to jest w chmurze internetowej i jest to link, a nie ma fizycznie płyty lub pendrive'a, gdzie były te nagrania. Nie potrafili zrobić kopii komputera Latkowskiego, aż wreszcie sięgnęli po siłę. Wyglądało to bardzo źle. Przypominało standardy białoruskie lub rosyjskie. Dlatego postanowiliśmy zaprotestować. Ale to był bierny opór. Przecież nikogo nie uderzyliśmy - dodał dziennikarz.