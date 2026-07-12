Polska Jarosław Kaczyński o akcesji Ukrainy do UE: zrobimy wszystko, by nie weszła Oprac. Michał Malinowski |

Nawrocki: ukraińscy nacjonaliści mordowali także Ukraińców Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP

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W 83. rocznicę zbrodni wołyńskiej politycy PiS, w tym prezes Jarosław Kaczyński i wiceprezes Przemysław Czarnek złożyli kwiaty pod Pietą Wołyńską w Chełmie, pomnikiem upamiętniającym Polaków pomordowanych podczas rzezi wołyńskiej.

Prezes PiS zaznaczył, że zbrodnia wołyńska została popełniona z premedytacją, była zaplanowana i niebywale bestialska. - To są fakty. (...) I są problemy, które stoją przed nami związane z pochowaniem, oddaniem czci tym, którzy zostali zamordowani, związane z pamięcią i upowszechnieniem tej pamięci - powiedział.

Dodał, że problemem jest też gloryfikacja zbrodniarzy, która ma obecnie miejsce w Ukrainie i w której uczestniczą ukraińskie władze z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim na czele. Kaczyński nawiązał w ten sposób do kontrowersyjnej dla Polski decyzji Zełenskiego w sprawie. nadania elitarnej ukraińskiej jednostce wojskowej nazwy "Bohaterów UPA".

Kaczyński: Ukraina nie może wejść do UE z banderyzmem

Kaczyński przyznał, że Ukraińcy wykazują ogromną odwagę w wojnie z Rosją, ale nie może to usprawiedliwiać gloryfikacji zbrodniarzy. - My, Polacy w żadnym wypadku nie możemy tego zaakceptować, bo żadne państwo nie może zaakceptować masowych mordów, ludobójstwa wobec własnych obywateli - oświadczył prezes PiS.

Jak stwierdził, odpowiedź na decyzję Zełenskiego może i powinna być nie tylko w sferze słów i pamięci, ale także w sferze politycznej. - Musimy wiedzieć jedno, (...) Ukraina nie może wejść do Unii Europejskiej, do wspólnoty państw cywilizowanych z tym bagażem, nie może wejść z banderyzmem i my zrobimy wszystko, żeby nie weszła, jeżeli się z tego wszystkiego nie wycofa. Jeżeli polskie ofiary nie zostaną odnalezione, pochowane i jeżeli nie będzie oddawana im cześć, także przez Ukraińców - mówił prezes PiS. Dodał, że innej odpowiedzi być nie może.

Jarosław Kaczyński Źródło zdjęcia: PAP

Przypomniał o inicjatywie swojej partii, czyli zapowiedzi złożenia projektu uchwały Sejmu w sprawie "sprzeciwu wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej w związku z gloryfikacją sprawców zbrodni wołyńskiej, ludobójstwa wołyńskiego". - Będziemy czynili wszystko, także poprzez działania w Europie, w Stanach Zjednoczonych, by Ukraińcy, by ukraińskie elity uświadomiły sobie, że czynią coś, co uderzy w Ukrainę, uderzy w jej przyszłość, zaszkodzi jej mieszkańcom, zaszkodzi jej suwerenności. (...) Bo na kraj, który czci ludobójców, Europa, świat cywilizowany, cała cywilizacja chrześcijańska zgodzić się nie może - powiedział Kaczyński.

Dodał, że jeśli jego ugrupowanie dojdzie do władzy w przyszłym roku, to będzie realizować tego rodzaju politykę na poziomie państwowym. - Bo nie może być tak, by Polacy uznali się za naród, który wolno mordować - zaznaczył.

Czarnek: przywrócimy finansowanie budowy muzeum

Obecny w Chełmie Przemysław Czarnek zadeklarował, że jedną z pierwszych decyzji rządu PiS, jeśli wygra przyszłoroczne wybory, będzie przywrócenie pełnego finansowania budowy Muzeum Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania imienia Lecha Kaczyńskiego w Chełmie.

Przemysław Czarnek w Chełmie Źródło zdjęcia: PAP

W 2023 roku ówczesny minister kultury Piotr Gliński przyznał miastu Chełm 180 milionów złotych dotacji na budowę Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania. Po zmianie władzy, były już minister Bartłomiej Sienkiewicz (KO) cofnął decyzję w sprawie dotacji. Miasto skierowało sprawę do sądu. Sąd Apelacyjny w Lublinie odrzucił jednak zażalenie.

W marcu tego roku wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i prezydent Chełma Jakub Banaszek podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia muzeum. Placówka ma powstać na terenie kompleksu 11 dawnych carskich budynków jako oddział Muzeum Wojska Polskiego.