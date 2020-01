Promotor doktoratu Patryka Jakiego odwołany

Nazwisko Bogdana Grendy zniknęło już ze strony Akademii Sztuki Wojennej. Jako pełniący obowiązki dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego figuruje podpułkownik doktor inżynier Andrzej Soboń. Informację tę potwierdził w mailu do tvn24.pl rzecznik ASzWoj podpułkownik Mariusz Młynarczyk. "Pan płk dr hab. Bogdan Grenda pełnił funkcje dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego od 1 września 2017 r. Z dniem 14 stycznia 2020 r. zakończył swoją misję na tym stanowisku i został skierowany do wykonywania zadań służbowych w Wydziale Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj na stanowisku profesora uczelni".

Obrona w siedem miesięcy

Rzecznik nie chciał odpowiedzieć na pytanie, w jakich okolicznościach i dlaczego dotychczasowy dziekan przestał pełnić swoją funkcję. Przyznał jedynie, że do nowych obowiązków skierował go rektor uczelni. Z jej statutu uczelni wynika, że dziekana może powołać i odwołać jedynie rektor.

O Bogdanie Grendzie zrobiło się głośno po tym, jak w połowie listopada okazało się, że na jego wydziale tytuł doktora obronił europoseł, a wcześniej wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Politykowi Solidarnej Polski udało się to bardzo szybko - w siedem miesięcy od momentu wszczęcia przewodu doktorskiego. Temat rozprawy Jakiego, któremu podlegała Służba Więzienna, brzmiał: "Służba Więzienna w systemie bezpieczeństwa RP". Wątpliwości części komentatorów budził fakt, że Bogdan Grenda, jako promotor pracy wiceministra sprawiedliwości, nie zajmował się wcześniej zagadnieniami więziennictwa. Jego doktorat dotyczył logistyki, a habilitacja - systemów walki. Obie prace odnosiły się do Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Kontrole po materiale "Superwizjera"

Jeszcze większe kontrowersje budzi inna praca obroniona na wydziale kierowanym przez Bogdana Grendę. W październiku 2019 r. dziennikarz “Superwizjera” Łukasz Frątczak ujawnił, że praca habilitacyjna "Etyka zawodowa policjanta we współczesnej kulturze służby państwa demokratycznego", napisana przez Marka Fałdowskiego, rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, którą recenzował Bogdan Grenda, może być plagiatem. Fałdowski miał wydać polecenie służbowe podległym policjantom, by napisali i opracowali badania dotyczące etyki w policji, by później wykorzystać je jako swoje w książce habilitacyjnej. Po materiale "Superwizjera" kontrolę w szkole przeprowadziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Procedurę wyjaśniającą wszczęła też Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów. Według nieoficjalnych informacji tvn24.pl kilka tygodni temu Komisja poprosiła o komplet dokumentów związanych z habilitacją Fałdowskiego, którą recenzował Bogdan Grenda.