Nowa inicjatywa Karola Nawrockiego. Radosław Sikorski komentuje
W sobotę prezydent Karol Nawrocki poinformował o rozpoczynającym się naborze do Akademii Prezydenckiej. - Polska potrzebuje dzisiaj młodych liderów, którzy w przyszłości będą zmieniać nasz kraj na lepsze. Właśnie dlatego rozpoczynamy nabór do Akademii Prezydenckiej. Wyjątkowego bezpłatnego programu edukacyjnego, realizowanego przez wybitnych ekspertów - powiedział w opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu.
Nawrocki zadeklarował, że program ten "da szansę na pozyskanie unikalnej wiedzy". - Wiedzy, która przyda się wam w dorosłym życiu - zaznaczył.
Radosław Sikorski o Akademii Prezydenckiej
Prezydencką inicjatywę skomentował w niedzielę na platformie X wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. "Nie widzę w konstytucji upoważnienia dla prezydenta do prowadzenia działalności edukacyjnej na koszt podatnika. Czy to aby nie jest przekroczenie uprawnień?" - napisał.
Na wpis szefa polskiej dyplomacji zareagowała Anna Maria Żukowska, szefowa klubu Lewicy. "Ja też nie widzę odpowiedniej akredytacji naukowej" - oceniła.
Akademia Prezydencka 2027. Co to za program
Na stronie kancelarii prezydenta zamieszczono informację, że "Akademia Prezydencka 2027 to bezpłatny program skierowany do osób w wieku 18-30 lat, aktywnie zaangażowanych lub gotowych do zaangażowania w życie społeczne, naukowe, kulturalne lub sportowe, gotowych rozwijać kompetencje liderów, przyszłych elit i kadr Rzeczypospolitej Polskiej".
Inicjatywa ta - jak czytamy - będzie realizowana do 30 września 2027 roku, a jej organizatorem jest prezydencka kancelaria przy współpracy z Radą Młodzieży przy Prezydencie RP.
"W programie m.in. spotkania z ekspertami, warsztaty, praca nad własnymi projektami i współpraca z radami prezydenckimi" - napisał na X rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.