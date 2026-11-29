Polska Nowa inicjatywa Karola Nawrockiego. Radosław Sikorski komentuje Oprac. Kamila Grenczyn |

Spadek poparcia Karola Nawrockiego, wyprzedził go Radosław Sikorski Źródło wideo: "Fakty" TVN Źródło zdj. gł.: Adam Warżawa/PAP/EPA

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W sobotę prezydent Karol Nawrocki poinformował o rozpoczynającym się naborze do Akademii Prezydenckiej. - Polska potrzebuje dzisiaj młodych liderów, którzy w przyszłości będą zmieniać nasz kraj na lepsze. Właśnie dlatego rozpoczynamy nabór do Akademii Prezydenckiej. Wyjątkowego bezpłatnego programu edukacyjnego, realizowanego przez wybitnych ekspertów - powiedział w opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu.

Nawrocki zadeklarował, że program ten "da szansę na pozyskanie unikalnej wiedzy". - Wiedzy, która przyda się wam w dorosłym życiu - zaznaczył.

Radosław Sikorski o Akademii Prezydenckiej

Prezydencką inicjatywę skomentował w niedzielę na platformie X wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. "Nie widzę w konstytucji upoważnienia dla prezydenta do prowadzenia działalności edukacyjnej na koszt podatnika. Czy to aby nie jest przekroczenie uprawnień?" - napisał.

Nie widzę w Konstytucji upoważnienia dla prezydenta do prowadzenia działalności edukacyjnej na koszt podatnika.

Czy to aby nie jest przekroczenie uprawnień? https://t.co/L2CTBzQljZ — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) November 29, 2026 Rozwiń

Na wpis szefa polskiej dyplomacji zareagowała Anna Maria Żukowska, szefowa klubu Lewicy. "Ja też nie widzę odpowiedniej akredytacji naukowej" - oceniła.

Ja też nie widzę odpowiedniej akredytacji naukowej. — Anna-Maria Żukowska 💁🏻‍♀️ (@AM_Zukowska) November 29, 2026 Rozwiń

Akademia Prezydencka 2027. Co to za program

Na stronie kancelarii prezydenta zamieszczono informację, że "Akademia Prezydencka 2027 to bezpłatny program skierowany do osób w wieku 18-30 lat, aktywnie zaangażowanych lub gotowych do zaangażowania w życie społeczne, naukowe, kulturalne lub sportowe, gotowych rozwijać kompetencje liderów, przyszłych elit i kadr Rzeczypospolitej Polskiej".

Inicjatywa ta - jak czytamy - będzie realizowana do 30 września 2027 roku, a jej organizatorem jest prezydencka kancelaria przy współpracy z Radą Młodzieży przy Prezydencie RP.

"W programie m.in. spotkania z ekspertami, warsztaty, praca nad własnymi projektami i współpraca z radami prezydenckimi" - napisał na X rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

🇵🇱 Prezydent RP Karol Nawrocki zaprasza młodych liderów do udziału w Akademii Prezydenckiej 2027!



ℹ️ To bezpłatny program dla osób w wieku 18–30 lat, które chcą rozwijać swoje kompetencje, zdobywać doświadczenie i aktywnie uczestniczyć w budowaniu przyszłości Polski.



🎓 W… https://t.co/9daGjKBC8F — Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) November 28, 2026 Rozwiń