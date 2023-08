Air Show w Radomiu. Zobacz zdjęcia

czytaj dalej

Decyzja Jarosława Kaczyńskiego, by nie startować z Warszawy, to wizerunkowy minus - ocenił profesor Andrzej Rychard, socjolog i dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Jego zdaniem kolejna zmiana byłaby dla prezesa PiS potencjalnie większym zagrożeniem, bo wtedy Donald Tusk mógłby go punktować, mówiąc, że "już nie ma siły go gonić po Polsce". Według niego decyzją o wysłaniu na listę do województwa świętokrzyskiego Romana Giertycha, "Donald Tusk ustabilizował Jarosława Kaczyńskiego" w tym regionie. - Krótko mówiąc, utrudnił mu kolejne meandrowanie po Polsce - stwierdził gość TVN24.