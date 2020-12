Holland: pozwoliliśmy na to, że jeden autokrata urządza nam ustrój, w którym nie ma wolności

Jarosław Kaczyński jest bardzo wdzięcznym obiektem do analizy psychologicznej, mogę sobie wyobrazić, że można zrobić o nim szalenie ciekawy film fabularny - mówiła w "Kropce nad i" w TVN24 reżyserka i prezydentka Europejskiej Akademii Filmowej Agnieszka Holland. Odnosząc się do jego pozycji politycznej, stwierdziła, że jako obywatele "pozwoliliśmy na to, że jeden nieudolny - w sensie zarządzania państwem - autokrata, urządza nam ustrój, w którym nie ma wolności".

Na uwagę, że to jednak Andrzej Duda wygrał latem wybory, Holland odparła, że "według wszelkich badań, gdyby wybory prezydenckie odbyły się dzisiaj, to Andrzej Duda by ich nie wygrał". - Myślę, że nastąpiła zmiana i jakościowa, i ilościowa - dodała.

Odniosła się także do obecnej politycznej pozycji Kaczyńskiego i nowej roli, jaką pełni w rządzie. Koordynuje on komitet do spraw bezpieczeństwa. - To, co się dzieje i na co pozwoliliśmy wszyscy jako obywatele, to to, że jeden nieudolny - w sensie zarządzania państwem - autokrata, urządza nam ustrój, w którym nie ma wolności i który już niebawem nie będzie ustrojem demokratycznym - stwierdziła reżyserka.