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Agnieszka Dziemianowicz-Bąk o ustawie wygaszającej: nie zaakceptowałam jej

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Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Dziemianowicz-Bąk o "ustawie wygaszającej": nie zaakceptowałam jej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk powiedziała w "Faktach po Faktach" w TVN24, że "absolutnie nie zaakceptowała" przepisów ustawy wygaszającej pomoc dla Ukraińców. Mówiła też o nowych rozwiązaniach, które jej resort przygotowuje w związku z tą sprawą.

5 marca weszła w życie tak zwana ustawa wygaszająca pomoc dla obywateli Ukrainy w Polsce, która wprowadziła szereg ograniczeń w świadczeniach socjalnych. Od 1 lipca weszły kolejne zmiany. Polska przestaje finansować pobyt większości Ukraińców w tak zwanych OZZ-tach (Ośrodkach Zbiorowego Zakwaterowania).

Gościni środowych "Faktów po Faktach" w TVN24, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, była pytana, czy jej "lewicowe serce" pozwoliło zaakceptować te nowe przepisy.

- Absolutnie nie pozwoliło i absolutnie ich nie zaakceptowałam - odparła. Dodała, że przyczyną, dlaczego rząd musiał w taki sposób zareagować, było weto prezydenta do ustawy o pomocy Ukrainie. - Weto, które sprawiło, że z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, całkowita pomoc byłaby zlikwidowana, i tak, pod tą presją trzeba było przygotowywać nowe rozwiązania - dodała.

Ministra o nowych rozwiązaniach w sprawie pomocy Ukraińcom

Prowadząca program Diana Rudnik dopytywała, czy zdaniem ministry państwo nie ulega w ten sposób antyukraińskim nastrojom i nie unika odpowiedzialności wobec najsłabszych. Przywołała przy tym przykład mieszkającej w OZZ pani Julii, matki sześciorga dzieci, której pobyt przestanie być finansowany.

- Dokładnie na taką sytuację przygotowaliśmy, jako resort rodziny, pracy i polityki społecznej, odpowiednie przepisy, które sprawiłyby, że dzieci osób uprawnionych do bezpłatnego pobytu w ośrodku zakwaterowania zbiorowego, także mogłyby liczyć na pobyt bezpłatny - powiedziała. Dodała, że przepisy te są w trakcie konsultacji w MSWiA.

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Źródło: TVN24
Tagi:
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
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