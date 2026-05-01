Polska "To byłaby wielka rzecz". Ministra: jeszcze w maju skierujemy wniosek Kuba Koprzywa |

Dziemianowicz-Bąk o dłuższych zwolnieniach dla opiekunów dzieci chorych onkologicznie

Prowadzący rozmowę Piotr Kraśko pytał ministrę rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk o trwające w resorcie prace nad wydłużeniem limitu zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci chorych na nowotwory.

Dziemianowicz-Bąk powiedziała, że taka ustawa "to byłaby wielka rzecz" dla rodziców i "innych osób, które opiekują się bliską osobą, niekoniecznie dzieckiem".

- Jeszcze w maju skierujemy wniosek o wpis projektu do wykazu do dalszych prac rządowych - zapowiedziała. - Następnym krokiem będą konsultacje publiczne, chcemy wyjść naprzeciw potrzebom tych rodziców - dodała.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

Zwolnienia lekarskie dla rodziców dzieci chorych onkologicznie

Problem niewystarczająco długich zwolnień lekarskich dla rodziców dzieci zmagających się z chorobami nowotworowymi i przewlekłymi nagłaśnialiśmy w październiku ubiegłego roku w "Debacie" TVN24+ poświęconej onkologii dziecięcej. Podkreślano wówczas, że ustawowe 60 dni opieki w roku kalendarzowym to w sytuacji ciężkiej diagnozy wymiar skrajnie niewystarczający.

Do minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk trafiła w tej sprawie interpelacja poselska Danuty Jazłowieckiej. Posłanka zwraca w niej uwagę, że rodzice - stawiani przed dramatycznym wyborem między opieką nad umierającym dzieckiem a pracą - coraz częściej rezygnują z zatrudnienia, co prowadzi do finansowej ruiny całych rodzin.

Obecny system traktuje chorobę onkologiczną dziecka na równi z sezonową infekcją - limit dni opieki pozostaje taki sam. Tymczasem leczenie nowotworów u najmłodszych trwa miesiącami, a nierzadko latami, i wiąże się z ciągłymi hospitalizacjami oraz długotrwałą rehabilitacją - podkreśla posłanka.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, które muszą przerwać pracę, aby zaopiekować się np. chorym dzieckiem do 14 lat, zdrowym dzieckiem do 8 lat (np. w przypadku zamknięcia przedszkola) lub innym chorym członkiem rodziny, o ile we wspólnym gospodarstwie nie ma innych osób mogących zapewnić tę opiekę. Świadczenie wynosi 80 procent wynagrodzenia i jest ograniczone limitem 60 dni w roku na opiekę nad dziećmi oraz 14 dni na pozostałych krewnych, przy czym w przypadku dzieci do lat 2 prawo do zasiłku przysługuje zawsze, nawet jeśli inni domownicy są dostępni.

