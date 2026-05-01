Polska

"To byłaby wielka rzecz". Ministra: jeszcze w maju skierujemy wniosek

Eutanazja dzieci w Kanadzie a zgoda rodziców. Co tu jest nieprawdą
Dziemianowicz-Bąk o dłuższych zwolnieniach dla opiekunów dzieci chorych onkologicznie
Źródło: TVN24
W maju skierujemy wniosek o wpis projektu wydłużającego limity zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci chorych onkologicznie do wykazu do dalszych prac rządowych - powiedziała w "Faktach po Faktach" w TVN24 Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej zapowiedziała dalsze kroki w tej sprawie.

Prowadzący rozmowę Piotr Kraśko pytał ministrę rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk o trwające w resorcie prace nad wydłużeniem limitu zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci chorych na nowotwory.

Dziemianowicz-Bąk powiedziała, że taka ustawa "to byłaby wielka rzecz" dla rodziców i "innych osób, które opiekują się bliską osobą, niekoniecznie dzieckiem".

- Jeszcze w maju skierujemy wniosek o wpis projektu do wykazu do dalszych prac rządowych - zapowiedziała. - Następnym krokiem będą konsultacje publiczne, chcemy wyjść naprzeciw potrzebom tych rodziców - dodała.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Źródło: TVN24

Zwolnienia lekarskie dla rodziców dzieci chorych onkologicznie

Problem niewystarczająco długich zwolnień lekarskich dla rodziców dzieci zmagających się z chorobami nowotworowymi i przewlekłymi nagłaśnialiśmy w październiku ubiegłego roku w "Debacie" TVN24+ poświęconej onkologii dziecięcej. Podkreślano wówczas, że ustawowe 60 dni opieki w roku kalendarzowym to w sytuacji ciężkiej diagnozy wymiar skrajnie niewystarczający.

Najpierw jest szok, a potem dopada ich okrutna rzeczywistość. "Rodzice to pacjenci bezobjawowi"

Do minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk trafiła w tej sprawie interpelacja poselska Danuty Jazłowieckiej. Posłanka zwraca w niej uwagę, że rodzice - stawiani przed dramatycznym wyborem między opieką nad umierającym dzieckiem a pracą - coraz częściej rezygnują z zatrudnienia, co prowadzi do finansowej ruiny całych rodzin.

Obecny system traktuje chorobę onkologiczną dziecka na równi z sezonową infekcją - limit dni opieki pozostaje taki sam. Tymczasem leczenie nowotworów u najmłodszych trwa miesiącami, a nierzadko latami, i wiąże się z ciągłymi hospitalizacjami oraz długotrwałą rehabilitacją - podkreśla posłanka.

60 dni i koniec? Rodzice dzieci chorych na raka czekają na obiecane zmiany
60 dni i koniec? Rodzice dzieci chorych na raka czekają na obiecane zmiany

Zdrowie

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, które muszą przerwać pracę, aby zaopiekować się np. chorym dzieckiem do 14 lat, zdrowym dzieckiem do 8 lat (np. w przypadku zamknięcia przedszkola) lub innym chorym członkiem rodziny, o ile we wspólnym gospodarstwie nie ma innych osób mogących zapewnić tę opiekę. Świadczenie wynosi 80 procent wynagrodzenia i jest ograniczone limitem 60 dni w roku na opiekę nad dziećmi oraz 14 dni na pozostałych krewnych, przy czym w przypadku dzieci do lat 2 prawo do zasiłku przysługuje zawsze, nawet jeśli inni domownicy są dostępni.

Źródło: TVN24

Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
