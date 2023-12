Walczy o prawa kobiet, ma objąć resort rodziny i polityki społecznej. Kim jest Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk - życiorys

Dziemianowicz-Bąk urodziła się w 1984 roku we Wrocławiu. W 2008 roku uzyskała tytuł magistra filozofii oraz pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim, a dziesięć lat później obroniła doktorat z filozofii. Pracowała w Instytucie Badań Edukacyjnych przy Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz na UWr i w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk - kariera polityczna

W 2015 roku Dziemianowicz-Bąk wstąpiła do Partii Razem, a w grudniu tego roku została członkinią zarządu ugrupowania. W 2018 roku z listy tej partii startowała w wyborach samorządowych do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, ale nie została wybrana. W lutym 2019 roku odeszła z ugrupowania i stała się osobą bezpartyjną.

Po raz pierwszy została wybrana do Sejmu w 2019 roku. Startowała jako bezpartyjna z wrocławskiej listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej i uzyskała 14 257 głosów. W 2021 roku dołączyła do SLD, które połączyło wówczas siły z Wiosną jako Nowa Lewica. W tegorocznych wyborach parlamentarnych kandydowała z list Nowej Lewicy z okręgu gdyńsko-słupskiego i dostała się do Sejmu z wynikiem 30 631 głosów. W tej kadencji wstąpiła do sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.