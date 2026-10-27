Polska Donald Tusk: chcę zaproponować Agnieszkę Bartol na stanowisko ministry funduszy i polityki regionalnej Oprac. Justyna Sochacka |

Tusk: chcę zaproponować Bartol na stanowisko ministry funduszy i polityki regionalnej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

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Premier przekazał przed posiedzeniem rządu, że po rozmowie z wicemarszałkiem Szymonem Hołownią - z uwagi na to, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w koalicji przypadło Polsce 2050, jeszcze przed podziałem ugrupowania - zaproponuje Agnieszkę Bartol na nową szefową resortu.

Donald Tusk zaznaczył, że konsultował to z wicepremierem, szefem MON i liderem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ministrą klimatu Pauliną Hennig-Kloską (Centrum) oraz marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym (Lewica).

Agnieszka Bartol Źródło zdjęcia: Kinga Majewska/PAP/EPA

Szef rządu ocenił, że Bartol, ambasadorka Polski przy Unii Europejskiej, to "nie tylko w Polsce, ale być może w Europie jeden z najwybitniejszych specjalistów w kwestiach europejskich, w tym także funduszy europejskich". - Jestem przekonany, że to będzie z korzyścią dla sprawy - dodał.

Premier podkreślił, że w resorcie potrzebna jest "ciągła praca", aby "nie stracić ani jednego euro z tych wielkich pieniędzy, jakie udało się ich rządowi odblokować".

Donald Tusk Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak

Komentarz Bartol

Bartol powiedziała w rozmowie z reporterem "Faktów" TVN Maciejem Knapikiem, że jest "zaszczycona" i "zabierze się do pracy, jak tylko przyjedzie do Warszawy".

- Myślę, że będzie bardzo dużo pracy. Jest negocjacja najbliższej perspektywy finansowej, czyli wieloletnich ram budżetowych. Trzeba również przygotować wewnętrznie te nowe wieloletnie ramy finansowe, oczywiście rozliczyć KPO - mówiła.

Dopytywana, czy zgodziła się od razu, czy premier musiał ja namawiać na objęcie tej funkcji, odparła: - To już pozostanie między nami.

Tusk: przyjąłem rezygnację Pełczyńskiej-Nałęcz

Dotychczasowa ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła w czwartek, że odchodzi z rządu.

- Już po powrocie [z wizyty w Indiach i Wietnamie-red.] dzisiaj rano jeszcze, ustaliłem, że nie miało to realnie żadnego związku z rządem i pozycją pani minister w rządzie, tylko raczej ze sprawami Polski 2050 - powiedział premier, nawiązując do rezygnacji Pełczyńskiej-Nałęcz.

- Ale nie będę komentował. Podjęła decyzję. Nie zgadzam się z jej sposobem, że tak powiem, przeprowadzenia tej decyzji i z motywami, ale wszyscy jesteśmy dorośli. Rezygnację oczywiście przyjąłem, podobnie jak wiceministra, [Jana] Szyszki - dodał.