FAKTY PO FAKTACH Nowa funkcja Agnieszki Bartol i "zupełnie inne wrażenie". "Nie wahałam się ani sekundy" Kamila Grenczyn |

Bartol: wzajemne zaufanie sprawiło, że się nie wahałam ani sekundy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Agnieszka Bartol została powołana na stanowisko ministry funduszy i polityki regionalnej 20 listopada. Wcześniej pełniła funkcję stałej przedstawicielki Rzeczypospolitej Polski przy Unii Europejskiej. W "Faktach po Faktach" w TVN24 Bartol była pytana, co przekonało ją do przyjęcia teki szefowej resortu.

- To w ogóle nie jest kwestia pieniędzy. W pewnym momencie życia człowiek już zastanawia się, co przynosi mu największą satysfakcję i największą satysfakcję przynosi mi ciekawa praca, praca z misją. To jest właśnie praca z misją - dla przyszłości, dla Polski. To jest zupełnie inne wrażenie budzenia się codziennie rano - powiedziała.

Agnieszka Bartol: z premierem pracujemy już razem od prawie trzech lat

Bartol była dopytywana, jak wyglądało zaproponowanie jej stanowiska ministry funduszy przez Donalda Tuska. - My z panem premierem pracujemy już razem od prawie trzech lat, (...) więc jak zadzwonił, to myślę, że to wzajemne zaufanie sprawiło, że nie wahałam się ani sekundy - relacjonowała.

Pytana, czy nie potrzebowała momentu na zastanowienie się czy konsultację z bliskimi, Bartol przyznała, że "odkąd po raz pierwszy weszła do polskiego rządu w lutym 2024 roku, jej rodzina wiedziała, że kiedy tylko się nadarzy okazja, zawsze będzie chciała pracować dla Polski". - Wiedziałam, że mnie wesprą i tak jest, cały czas mnie wspierają - dodała.

Prowadząca Diana Rudnik przypomniała, że jesteśmy u progu prekampanii przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi, dlatego - według niej - "ekspert, który w takim momencie wchodzi w buty rządowe, podejmuje się misji karkołomnej".

Bartol powiedziała, że odbiera tę funkcję jako "ogromne wyzwanie". - Ale (...) jestem bezpartyjnym ekspertem i tak będę wykonywać tę pracę. Oczywiście, że pracuję w konkretnym kontekście i środowisku, ale jakoś się nie boję - wyznała.

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